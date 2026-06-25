【水晶玉子2026下半期占い】吉日行動で変化の波に乗る！7〜12月の開運カレンダー

“隠されていたものが白日の下にさらされる”という運気をもつ2026年。下半期は、これまでの努力をよりよい流れにのせることも大きな課題です。人気占い師の水晶玉子先生がピックアップした7月から12月までの吉日を活用して、今年を大きくジャンプアップさせましょう。

水晶玉子が占う2026年下半期の運勢と開運行動。 7月〜12月の運気の流れと特徴は？

吉日にアクションを起こし、下半期の「変化」の波に乗る！

2026年の干支「丙午（ひのえうま）」の火の気のパワーで、これまで隠れていたものがさまざまな分野であぶり出され、表に現れてきています。下半期に入ると、その流れを引き継ぎながらも、物事の展開や世の中の動きが大きく変化する兆しが見えてきます。そして、その先には明るい未来の気配も感じられるはず。

もし今、思うように進んでいないことがあるなら、吉日に思い切って方向転換したり、軌道修正をしたりするといいでしょう。順調に進んでいることも、計画を練りなおしたり、ひと工夫加えたりすることで、さらに上をめざせます。火の気のパワーが照らし出す変化の時期を生かして、より大きな幸運をつかんでください。

7月の運気

太陽のパワーが「丙午」の火の気を強力に。夏を楽しむ行動を

2026年の干支「丙午」は、「丙」も「午」も火の気を持ち、明るさや情熱が強まる年です。そこに夏の太陽パワーが重なる７月は、やる気も前進力も急上昇！ 今年の目標達成のためにアクションを起こすのは大吉。衣食住や遊びで、さまざまな〈夏〉を満喫するのも運を押し上げます。

8月の運気

運気に勢いがつく月。いつもならできないことにチャレンジ！

暑さとともに、2026年の火のパワーが最高潮に達します。冒険心が高まり、ふだんなら踏み出せないチャレンジにも手が伸びるので、思い切ってトライを。ただし、細かい確認が抜けやすくなるのでていねいさを忘れないで。自分一人で突っ走らず、家族やパートナーと夏をいっしょに楽しむ時間も大切にしましょう。

9月の運気

体を内側から整えて。たまった疲れを流してパワーチャージを

秋へと季節が移り変わる9月は、夏の疲れが表に出やすく、体の内側にも静かな変化が起こるとき。体の声に耳を澄まし、小さな不調をていねいにケアすることで、秋を楽しむためのエネルギーをためられます。日々の生活を見直して、運の流れをしっかりと整えていきましょう。

10月の運気

心地よさを感じるゆったりペースをキープ。生活と人間関係を充実

10月は物事がゆったりと進む、穏やかな運気に包まれる時期。あせって動くより、生活や人間関係をていねいに整えることが開運につながります。部屋の片づけ、暮らしのルーティンの見直し、大事なテーマについてじっくり話し合うと◎。 秋の深まりとともに、自分の内側も豊かに彩っていきましょう。

11月の運気

前半に準備を。後半に動きだす計画を立てよう

月の前半にゆっくりと今年を振り返ると、来年への運の流れをつかみやすくなります。運気は徐々にペースアップしていくので、その波に合わせて年末までにやりたいことを整理し、結果につながる計画を立てましょう。紙に書き出したり、スケジュールに落とし込んだりすることで、やるべきことが見えてきますよ。

12月の運気

いつも「ここまで」と決めていたラインを越えてチャンスの扉を開けよう

12月は小さな冒険が運を開く月。少しだけ〈いつもの自分〉を超えてみることで、 チャンスの扉が開いていきます。たとえば、朝５分だけ早く起きる、ストレッチの時間を５分延ばす、散歩コースをひと駅分だけ広げるなど、ささやかな挑戦でOK。気づきや出会いが増え、2027年へ向かう運気も上向きに！

水晶玉子が占う2027年の運勢と開運行動は？

狭い範囲をていねいに明るく照らし出す年に

2027年の干支は「丁未（ひのとひつじ）」。2026年の「丙（ひのえ）」同様「丁（ひのと）」も火の気を持ちますが、「丁」の火は、ろうそくの火のように暗いところを小さく照らす炎 。その光は、これまでだれも気づかなかった部分、見えにくかった領域に届くため、コツコツと自分の世界を築いてきた人、目立たない分野で努力を続けてきた人にスポットが当たる一 年になります。

教えてくれたのは ……

水晶玉子先生

占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。「オリエンタル占星術」、「フルーツフォーチュン」などのオリジナル占いでも知られる。