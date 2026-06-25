『ガンダム ジークアクス』幻のシーン映像化でネット衝撃 最終回から1年で動画公開「こんなにキラキラ」
アニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』公式Xが25日に更新され、最終回放送から1年経過したことを受け、放送尺の都合でカットされたクライマックスシーンの大ラフを映像化した動画を公開した。
【動画】幻のシーン映像化！シュウジのキラキラ…公開された『ジークアクス』新映像
このシーンは2025年7月に公式Xで、最終回放送後に「皆様と共に過ごせたこの半年は一生忘れません。ジークアクスをご覧いただいた皆様へ、心より感謝を申し上げます」とし、「添付の画像は放送尺の都合で泣く泣くカットされてしまいましたが、松原秀典 さんよりご提案いただいたクライマックスシーンの大ラフです」と画像を投稿。
投稿された画像はマチュを抱きしめるシュウジの姿が描かれており、ネット上では「つまり、完全版の予定があると？」「円盤発売の際に完全版として収録するんですよね？もちろん」「マジで尺の都合でカットした部分をぶち込んだ完全版を見せてくれ あと3分でもいいから尺をあげてほしかった」「全ての重圧から解放された本当のシュウジの表情だ」「キラキラの中、マチュ×シュウジの想いを伝え合うシーンは、アニメ史上最高のシーンでした」などと話題になっていた。
そして最終回から1年が経ち、公式Xで「第12話の放送から1年が経ちました。放送終了後もたくさんの応援をいただきまして、本当にありがとうございます！『いつかまた会えるって、ガンダムが言ってる』 放送時には欠番となった#12_c360B」と紹介。
放送でカットされたものを映像化したものになっており、これにネット上は「一年越しにこれを見せてくれてありがとうジークアクス」「こんなにキラキラ ありがとうございます まさか動かしてくれるなんて 大好きです」「この幻シーンありがとうございます！」「こんなサプライズを用意してくれるなんてありがとうございます！また続きをやってくれることを期待しています！」などと喜んでいる。
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』は、宇宙に浮かぶスペース・コロニーで平穏に暮らしていた女子高生アマテ・ユズリハが、戦争難民の少女ニャアンと出会ったことで、非合法なモビルスーツ決闘競技「クランバトル」に巻き込まれるストーリー。
エントリーネーム「マチュ」を名乗るアマテは、GQuuuuuuX（ジークアクス）を駆り、苛烈なバトルの日々に身を投じていき、宇宙軍と警察の双方から追われていた正体不明のモビルスーツ＜ガンダム＞と、そのパイロットの少年シュウジが彼女の前に現れ、世界は新たな時代を迎えようとしていた。
2025年4月〜6月にかけて放送され、過去作のオマージュが盛り込まれたストーリー展開や、歴代キャラの登場など、往年のファンの心を掴み、SNSのトレンドを席巻するなど大きな話題を呼んでいた。
【動画】幻のシーン映像化！シュウジのキラキラ…公開された『ジークアクス』新映像
このシーンは2025年7月に公式Xで、最終回放送後に「皆様と共に過ごせたこの半年は一生忘れません。ジークアクスをご覧いただいた皆様へ、心より感謝を申し上げます」とし、「添付の画像は放送尺の都合で泣く泣くカットされてしまいましたが、松原秀典 さんよりご提案いただいたクライマックスシーンの大ラフです」と画像を投稿。
そして最終回から1年が経ち、公式Xで「第12話の放送から1年が経ちました。放送終了後もたくさんの応援をいただきまして、本当にありがとうございます！『いつかまた会えるって、ガンダムが言ってる』 放送時には欠番となった#12_c360B」と紹介。
放送でカットされたものを映像化したものになっており、これにネット上は「一年越しにこれを見せてくれてありがとうジークアクス」「こんなにキラキラ ありがとうございます まさか動かしてくれるなんて 大好きです」「この幻シーンありがとうございます！」「こんなサプライズを用意してくれるなんてありがとうございます！また続きをやってくれることを期待しています！」などと喜んでいる。
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』は、宇宙に浮かぶスペース・コロニーで平穏に暮らしていた女子高生アマテ・ユズリハが、戦争難民の少女ニャアンと出会ったことで、非合法なモビルスーツ決闘競技「クランバトル」に巻き込まれるストーリー。
エントリーネーム「マチュ」を名乗るアマテは、GQuuuuuuX（ジークアクス）を駆り、苛烈なバトルの日々に身を投じていき、宇宙軍と警察の双方から追われていた正体不明のモビルスーツ＜ガンダム＞と、そのパイロットの少年シュウジが彼女の前に現れ、世界は新たな時代を迎えようとしていた。
2025年4月〜6月にかけて放送され、過去作のオマージュが盛り込まれたストーリー展開や、歴代キャラの登場など、往年のファンの心を掴み、SNSのトレンドを席巻するなど大きな話題を呼んでいた。
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