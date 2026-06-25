【ダラス（米テキサス州）＝細田一歩】第２戦までに２１人のフィールドプレーヤーがピッチに立った日本代表で、出番を得られていないのが長友（Ｆ東京）と町野（ボルシアＭＧ）だ。

それぞれが強い思いを胸に、来たるべき時に向けて準備している。

スウェーデン戦を翌日に控えた２４日。日の丸をあしらったヘアバンドを巻いた長友が、ランニングの先頭に立った。パス回しでは「体が動いてないぞ」と後輩をいじりつつ、鬼気迫る目つきでボールを奪う。「コンディションは作ってきている」とうなずいた。

オランダ戦の後には主将の板倉（アヤックス）に引き締めを図る選手ミーティングを提案するなど、精神的支柱の役割を果たしている。ただ、５大会連続選出のベテランは、「絶対に出場のチャンスはある。そのために４年間、やってきた」と力を込める。

前回大会に続いて追加招集となった町野は、初戦の後に体調を崩し、第２戦はベンチ外だった。チュニジア戦を見て危機感を覚えたといい「前線の選手なので、数字を残したい」。４年前は出場機会がなかった。得点はもちろん、高さを生かしたセットプレーの守備など期待される役割は多い。「チームにエネルギーを与えたい」とその時を待つ。