◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組は25日（日本時間26日）に米テキサス州アーリントンで最終第3戦・日本―スウェーデン戦が行われる。24日（同25日）には両チームが各地で最終調整し、スウェーデンもベースキャンプ地の米テキサス州ダラス近郊フリスコで全体練習を行った。

練習後にはFWアレクサンデル・イサク（リバプール）が報道陣の取材に対応し、クラブでチームメートのMF遠藤航が左足負傷の影響で今大会開幕日に日本代表から離脱したことに言及した。

「本当に残念なこと。彼はクラブのため、そして代表チームでのワールドカップ出場のために懸命に努力していた」

イサク自身もケガに苦しんだ。昨年12月下旬から腓骨（ひこつ）骨折を含む左足首の負傷で長期離脱。一時はW杯代表入りも不安視された。「私たち2人は同時期にケガをしてしまった。彼が（W杯に向けたリハビリやトレーニングを）どれほど一生懸命取り組んでいたかを間近で見てきた。だから彼がワールドカップに出場できなくなったのを見るのは、やはりつらいことだ」と遠藤に思いを寄せた。

この日は力強いスプリントやシュートを繰り返し、万全の仕上がりを披露した。スピードとパワーを備えるストライカーはポジショニングにも優れ、1メートル90の上背を生かしたヘディングも持ち味。日本にとっては脅威となりそうだ。