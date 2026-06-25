瀬古歩夢、大会屈指のスウェーデンWエース封じへ「W杯の醍醐味。非常に楽しみ」
北中米W杯グループリーグ第2戦チュニジア戦で後半34分からCBで途中出場し、W杯デビューを飾った{{c|日本代表}DF瀬古歩夢(ル・アーブル)が第3戦スウェーデン戦では世界屈指のWエース封じに挑む。
25日の第3戦で対戦するスウェーデンはFWアレクサンデル・イサク(リバプール)とFWビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)の2トップが攻撃の軸。日本の3バックを中心にどのように守っていくかが勝敗を分ける大きな鍵となる。
チュニジア戦でCBとして途中出場した瀬古はボランチでの起用も可能なポリバレントプレーヤー。「世界的なストライカー2人が前にいる中で、どう後ろの3枚とボランチで対応するかが鍵になる。リスクマネジメントをしっかりやっていきたい」。そう展望しつつ、2人とのマッチアップに「プレミアリーグでプレーするような選手たちとやるのはW杯の醍醐味。非常に楽しみ」と目を輝かせた。
スウェーデン戦は数々のフィジカルエリートが居並ぶリーグ・アンで1年間を過ごした経験をぶつける格好のチャンスとなる。「間合いの詰め方、最初に潰すところは意識しながらやっている。(ボールが)入った時にはどう対処するか考えないといけないけど、このチームは遅らせればみんなが走って戻ってきてくれる。焦らずに対応したい」。元来の強さと日本代表の組織力を織り交ぜ、Wエースに立ちはだかる構えだ。
(取材・文 竹内達也)
25日の第3戦で対戦するスウェーデンはFWアレクサンデル・イサク(リバプール)とFWビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)の2トップが攻撃の軸。日本の3バックを中心にどのように守っていくかが勝敗を分ける大きな鍵となる。
スウェーデン戦は数々のフィジカルエリートが居並ぶリーグ・アンで1年間を過ごした経験をぶつける格好のチャンスとなる。「間合いの詰め方、最初に潰すところは意識しながらやっている。(ボールが)入った時にはどう対処するか考えないといけないけど、このチームは遅らせればみんなが走って戻ってきてくれる。焦らずに対応したい」。元来の強さと日本代表の組織力を織り交ぜ、Wエースに立ちはだかる構えだ。
(取材・文 竹内達也)