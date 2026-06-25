スウェーデン代表は灼熱のダラスでキャンプ中…イサク、ギェケレシュら日本戦へ最終調整
北中米W杯グループリーグ第3戦で日本代表と戦うスウェーデン代表が24日、ベースキャンプ地のトヨタスタジアム(FCダラス・スタジアム)で前日練習を行った。冒頭15分間が報道陣に公開され、午後6時でも気温30度を大きく上回る灼熱の環境で身体を動かしていた。
スウェーデン代表は日本戦が行われるダラスでベースキャンプを行っており、使い慣れた施設での前日練習。ダブルエースのFWアレクサンデル・イサク(リバプール)、FWビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)ら主力選手が元気な姿を見せた。冒頭の公開練習は円環状に肩を組んでボールを運ぶリフレッシュメニューで始まり、3色ビブスに分かれてのポゼッション練習にも取り組んでいた。
スウェーデンの記者によると、普段は午前10時からトレーニングを開始しているそうだが、連日激しい暑さの中で練習を続けている模様。冷涼なスウェーデンとは大きく異なる気候での調整を強いられている格好だ。
一方、日本代表はダラスでグループリーグ2試合が組まれているものの、暑さを理由にダラスでのベースキャンプを選択せず、気温と湿度が比較的低いナッシュビルで活動。両国のコンディションにどれだけの違いがあるかは勝負を分けるポイントとなりそうだ。
(取材・文 竹内達也)
スウェーデン代表は日本戦が行われるダラスでベースキャンプを行っており、使い慣れた施設での前日練習。ダブルエースのFWアレクサンデル・イサク(リバプール)、FWビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)ら主力選手が元気な姿を見せた。冒頭の公開練習は円環状に肩を組んでボールを運ぶリフレッシュメニューで始まり、3色ビブスに分かれてのポゼッション練習にも取り組んでいた。
一方、日本代表はダラスでグループリーグ2試合が組まれているものの、暑さを理由にダラスでのベースキャンプを選択せず、気温と湿度が比較的低いナッシュビルで活動。両国のコンディションにどれだけの違いがあるかは勝負を分けるポイントとなりそうだ。
(取材・文 竹内達也)