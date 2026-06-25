長友佑都はスウェーデン戦に準備万端、高速アタッカーも強力2トップも「止められるコンディションは作った」
自身5度目のワールドカップ出場へ。日本代表DF長友佑都(FC東京)は明日の北中米ワールドカップ・グループリーグ第3節・スウェーデン戦に向けて「しっかり止められるコンディションは作ってきた」と自信をのぞかせた。
コンディションは万全だ。対戦するスウェーデンのイメージも十分。オランダに一矢報いたFWアンソニー・エランガ(ニューカッスル)や、強力2トップのFWアレクサンデル・イサク(リバプール)とFWビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)を封じる準備はできた。
「左サイドで出たら、エランガみたいにめちゃくちゃ速い選手もいるし、2トップは本当に世界的に強力な2トップ。そこはしっかりと出たら止めるイメージはできている」。前回のカタール大会は全4試合で先発。ピッチに立てばそれ以来の舞台となる。
今大会は、ここまで精神面でチームを支えてきた。選手ミーティングで自らの経験を仲間に伝達。特に、第2節・チュニジア戦の前に行われた2度目の選手ミーティングは自ら発案。自国開催以外で3敗3分だった“鬼門”突破につなげた。
3度目のミーティングは「必要性を感じなかった」という。「ここを乗り越えてまた決勝トーナメントになれば必要に応じて。そこは自分のW杯の嗅覚が経験としてある。必要なら板倉(滉)に打診をしようかと」。チームはほどよい緊張感のもと、グループリーグ最後の試合に臨む。
「いい状態だと思う。ただ、練習中とか一つひとつのシーンで集中力が切れているなと思ったら、デカい声でちょっと集中力を保つような声掛けはした」。頼れる39歳は仲間の背中を押し続ける。そして、自身の出場だってあきらめていない。
(取材・文 石川祐介)
コンディションは万全だ。対戦するスウェーデンのイメージも十分。オランダに一矢報いたFWアンソニー・エランガ(ニューカッスル)や、強力2トップのFWアレクサンデル・イサク(リバプール)とFWビクトル・ギェケレシュ(アーセナル)を封じる準備はできた。
今大会は、ここまで精神面でチームを支えてきた。選手ミーティングで自らの経験を仲間に伝達。特に、第2節・チュニジア戦の前に行われた2度目の選手ミーティングは自ら発案。自国開催以外で3敗3分だった“鬼門”突破につなげた。
3度目のミーティングは「必要性を感じなかった」という。「ここを乗り越えてまた決勝トーナメントになれば必要に応じて。そこは自分のW杯の嗅覚が経験としてある。必要なら板倉(滉)に打診をしようかと」。チームはほどよい緊張感のもと、グループリーグ最後の試合に臨む。
「いい状態だと思う。ただ、練習中とか一つひとつのシーンで集中力が切れているなと思ったら、デカい声でちょっと集中力を保つような声掛けはした」。頼れる39歳は仲間の背中を押し続ける。そして、自身の出場だってあきらめていない。
(取材・文 石川祐介)