外為サマリー：１６１円７０銭台で推移、介入警戒感が上値抑える 外為サマリー：１６１円７０銭台で推移、介入警戒感が上値抑える

２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６１円７１銭前後と前日の午後５時時点に比べて横ばいで推移している。



２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円７８銭前後と前日に比べ２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。年内の米利上げ観測が高まっていることからドルが買われやすく、一時１６１円８４銭まで上伸した。



ただ、日本の通貨当局による為替介入への警戒感が上値を抑え、この日の東京市場のドル円相場は上げ一服商状。前日の米長期金利が低下し、約１カ月半ぶりの水準をつけたことがドルの重荷となっている面もあるようだ。とはいえ、日経平均株価の大幅反発を手掛かりとしたリスク選好的なドル買い・円売りもみられており、１６１円７０銭台での推移となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１３５４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００３ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８３円６０銭前後と同４銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS