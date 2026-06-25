ヤプリが３日ぶり反発、「ＵＮＩＴＥ ｂｙ Ｙａｐｐｌｉ」が相次ぎ採用決定 ヤプリが３日ぶり反発、「ＵＮＩＴＥ ｂｙ Ｙａｐｐｌｉ」が相次ぎ採用決定

ヤプリ<4168.T>が３日ぶりに反発している。この日、社内エンゲージメントアプリプラットフォーム「ＵＮＩＴＥ ｂｙ Ｙａｐｐｌｉ（ユナイトバイヤプリ）」が、石川記念会ＨＩＴＯ病院（愛媛県四国中央市）、千秋会井野口病院（広島県東広島市）、日本赤十字社浦河赤十字病院（北海道浦河町）の３医療機関に採用されたと発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っているようだ。



今回サービスを導入した３病院では、全職員が持つスマートフォンを活用した院内アプリを構築。プッシュ通知による即時伝達やポイント活用などのゲーミフィケーション要素を盛り込むことで、職員一人ひとりが能動的に組織とつながる環境を実現したとしており、スマホアプリを通じた職員のウェルビーイングを支援している。



出所：MINKABU PRESS