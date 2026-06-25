「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１０時現在で、コーナン商事<7516.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



２５日の東京市場で、コーナンは続伸。ただ、７５日移動平均線を上回る水準で押し返される展開が続いており、戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているようだ。



なお、同社は４日に５月度の月次売上動向を公表しており、既存店売上高は前年同月比１０．９％増と前月の伸び率（７．８％増）から拡大。中東情勢の緊迫化を背景とした石油由来品の供給不安から合板、断熱材、オイル類、塩ビパイプ、養生材、接着剤、ビニール類などの需要が高く、エアコンや園芸用品、殺虫剤、冷感ウェアなどの売り上げも伸びたとしている。



出所：MINKABU PRESS