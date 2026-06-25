大一番でエースFWソン・フンミンが先発から外れる…韓国は決勝T進出を賭けて南アフリカと対戦
[6.24 W杯A組第3節 南アフリカ - 韓国]
北中米W杯は現地時間24日、A組第3節の南アフリカ代表対韓国代表を行っている。
決勝トーナメント進出が懸かる大一番で韓国のホン・ミョンボ監督は、ここまで2試合連続先発で起用していたエースのFWソン・フンミンを先発から外し、ベンチスタートとした。
第2節終了時点で1勝1敗の勝ち点3で2位の韓国と、1分け1敗の勝ち点1で4位の南アフリカによる最終節。韓国は引き分け以上で2位での決勝トーナメント進出が決まり、南アフリカはグループリーグ突破のためには勝つしかない状況でこの一戦を迎えている。
以下、韓国代表先発メンバー
GK 1 キム・スンギュ(FC東京/日本)
DF 2 イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)
DF 4 キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)
DF 13 イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)
DF 22 ソル・ヨンウ(レッドスター/セルビア)
MF 3 イ・ギヒョク(江原FC)
MF 6 ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)
MF 8 ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)
MF 11 ファン・ヒチャン(ウォルバーハンプトン/イングランド)
MF 19 イ・ガンイン(パリSG/フランス)
FW 18 オ・ヒョンギュ(ベシクタシュ/トルコ)
北中米W杯は現地時間24日、A組第3節の南アフリカ代表対韓国代表を行っている。
決勝トーナメント進出が懸かる大一番で韓国のホン・ミョンボ監督は、ここまで2試合連続先発で起用していたエースのFWソン・フンミンを先発から外し、ベンチスタートとした。
第2節終了時点で1勝1敗の勝ち点3で2位の韓国と、1分け1敗の勝ち点1で4位の南アフリカによる最終節。韓国は引き分け以上で2位での決勝トーナメント進出が決まり、南アフリカはグループリーグ突破のためには勝つしかない状況でこの一戦を迎えている。
GK 1 キム・スンギュ(FC東京/日本)
DF 2 イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)
DF 4 キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)
DF 13 イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)
DF 22 ソル・ヨンウ(レッドスター/セルビア)
MF 3 イ・ギヒョク(江原FC)
MF 6 ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)
MF 8 ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)
MF 11 ファン・ヒチャン(ウォルバーハンプトン/イングランド)
MF 19 イ・ガンイン(パリSG/フランス)
FW 18 オ・ヒョンギュ(ベシクタシュ/トルコ)