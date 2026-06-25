日本と当たる可能性も…対戦希望訊かれた首位通過・ブラジルメンバー「好ましい相手はいない」「W杯はいつだってタフ」
[6.24 W杯C組第3節 スコットランド 0-3 ブラジル]
ブラジル代表はC組首位通過を果たし、決勝トーナメント1回戦でF組2位と対戦することが決まった。GL最終戦を終えた選手たちは一様に「好ましい相手はいない」と語っている。『グローボ』が伝えている。
モロッコ代表との注目カードで始まったグループリーグはドロー発進となったが、以降のハイチ戦とスコットランド戦は両試合とも3-0の快勝を収めたブラジル。モロッコと同じ勝ち点7でGLを終え、得失点差で上回って首位通過を果たした。
決勝トーナメント1回戦ではオランダ、日本、スウェーデンのいずれかと対戦。ただFWビニシウス・ジュニオールは「選択できない。W杯はいつだってタフなものだ。素晴らしい試合になるんだから誰が相手でも準備しなければいけないね」と語り、F組2位通過を希望するチームの言及は避けた。
DFダニーロは「理想の相手はいない。成長することが大切だ。どこが相手でも希望と喜びを持って我々は“ブラジル”だと自覚して臨まなければいけない」とコメント。MFブルーノ・ギマランイスも「好ましい相手はいない。僕たちの目標は首位通過することでそれを成し遂げた。W杯は結果を選べない」と話し、DFマルキーニョスは「全試合が決勝のようなもの。どの相手と対戦するにしても準備しなければいけない」と襟を正した。
ブラジル代表はC組首位通過を果たし、決勝トーナメント1回戦でF組2位と対戦することが決まった。GL最終戦を終えた選手たちは一様に「好ましい相手はいない」と語っている。『グローボ』が伝えている。
モロッコ代表との注目カードで始まったグループリーグはドロー発進となったが、以降のハイチ戦とスコットランド戦は両試合とも3-0の快勝を収めたブラジル。モロッコと同じ勝ち点7でGLを終え、得失点差で上回って首位通過を果たした。
DFダニーロは「理想の相手はいない。成長することが大切だ。どこが相手でも希望と喜びを持って我々は“ブラジル”だと自覚して臨まなければいけない」とコメント。MFブルーノ・ギマランイスも「好ましい相手はいない。僕たちの目標は首位通過することでそれを成し遂げた。W杯は結果を選べない」と話し、DFマルキーニョスは「全試合が決勝のようなもの。どの相手と対戦するにしても準備しなければいけない」と襟を正した。