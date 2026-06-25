開催：2026.6.25

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 5 - 3 [ロイヤルズ]

MLBの試合が25日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとロイヤルズが対戦した。

レイズの先発投手はグリフィン・ジャックス、対するロイヤルズの先発投手はノア・キャメロンで試合は開始した。

3回裏、4番 ライアン・ビレード 2球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでレイズ得点 TB 1-0 KC、さらにファーストが悪送球でレイズ得点 TB 2-0 KC、5番 ジョナサン・アランダ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 3-0 KC

4回裏、1番 ヤンディ・ディアス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 4-0 KC、2番 ジョニー・デルーカ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 5-0 KC

5回表、4番 サルバドール・ペレス 6球目を打ってレフトライナー しかしレフトがエラーでロイヤルズ得点 TB 5-2 KC

9回表、9番 ジョシュア・ロハス 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 TB 5-3 KC

試合は5対3でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのグリフィン・ジャックスで、ここまで3勝5敗0S。負け投手はロイヤルズのノア・キャメロンで、ここまで4勝5敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗20Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 10:16:12 更新