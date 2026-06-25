開催：2026.6.25

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 2 - 4 [ヤンキース]

MLBの試合が25日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとヤンキースが対戦した。

タイガースの先発投手はタリク・スクバル、対するヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズで試合は開始した。

1回表、1番 ポール・ゴールドシュミット 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでヤンキース得点 DET 0-1 NYY

2回裏、8番 ザック・マッキンストリー 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 1-1 NYY

3回表、1番 ポール・ゴールドシュミット 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 DET 1-2 NYY

4回裏、7番 ベン・マルゲリ 5球目を打ってライトへの犠牲フライでタイガース得点 DET 2-2 NYY

6回表、3番 ジェーソン・ドミンゲス 9球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 DET 2-4 NYY

試合は2対4でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのライアン・ウェザーズで、ここまで3勝5敗0S。負け投手はタイガースのタリク・スクバルで、ここまで3勝4敗0S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、2勝3敗16Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 10:18:14 更新