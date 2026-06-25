開催：2026.6.25

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 11 - 1 [マリナーズ]

MLBの試合が25日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとマリナーズが対戦した。

パイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフト、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。

1回表、3番 フリオ・ロドリゲス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 PIT 0-1 SEA

4回裏、6番 エンディ・ロドリゲス 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 2-1 SEA、7番 タイラー・コーリハン 初球を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 3-1 SEA、8番 ジェーク・マングム 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 4-1 SEA、1番 エズメリン・バルデス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 5-1 SEA

7回裏、5番 ライアン・オハーン 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 7-1 SEA、6番 エンディ・ロドリゲス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 8-1 SEA、7番 タイラー・コーリハン 初球を打ってレフトへの犠牲フライでパイレーツ得点 PIT 9-1 SEA

8回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 10-1 SEA、5番 ライアン・オハーン 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 11-1 SEA

試合は11対1でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのブラクストン・アシュクラフトで、ここまで7勝3敗0S。負け投手はマリナーズのブライアン・ウーで、ここまで6勝6敗0S。パイレーツのムジンスキにセーブがつき、4勝3敗2Sとなっている。

ここまでパイレーツは40勝40敗で10.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位。一方マリナーズは41勝40敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-25 13:18:48 更新