佐野勇斗、書道六段の腕前で「透明感」を表現！

一人一人の無限の美しさの可能性を引き出すことを理念に展開している、美容皮膚科学発想のスキンケアブランド、ドクターシーラボ(R)が、ドラマ・映画・音楽活動など多方面で活躍し、同世代を中心に幅広い支持を集める佐野勇斗を、ドクターシーラボ新ブランドアンバサダーに起用した。今回の就任を記念し、「ドクターシーラボ新ブランドアンバサダー就任記念発表会」を2026年6月24日（水）に青山グランドホールにて開催した。



当日はドクターシーラボ マーケティングディレクター 米増恭子より挨拶と佐野勇斗のブランドアンバサダー就任の背景について説明を行った後、6月25日（木）より放映開始されるドクターシーラボ新TVCM「VC100 目覚めよ、果てなき透明感。篇」を上映した。

続いて、CMに出演する佐野勇斗が登壇し、ブランドアンバサダーに就任した率直な想いや、CMの見どころについて、自身の美容のこだわりについても語ってもらった。その後、書道六段の腕前を持つ佐野に、ドクターシーラボの商品である「VC100エッセンスローションEX」のお気に入りのポイントを表現してもらった。最後にフォトセッションを行い、和やかな雰囲気の中で閉幕した。