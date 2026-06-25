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キャンペーン中に手に入れたいアイテムのひとつとして、ポール・スミスの「“Sports Stripe Zebra” ポロシャツ」（税込9,900円）を紹介します。

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シルケット加工による滑らかな肌触り！ オンオフ問わず着回せるタイムレスな一着

↑ポール・スミスの「”Sports Stripe Zebra” ポロシャツ」

“Sports Stripe Zebra” ポロシャツは、上質なコットン素材（綿100%）にシルケット加工を施すことで生地の毛羽立ちを抑え、滑らかでクリーンな風合いと心地よい肌触りを実現した半袖ポロシャツ。

最大の特徴は、胸元にあしらわれた色鮮やかなゼブラワッペン。デザイナーのポール・スミス氏が愛用してきた歴代の自転車のカラーを重ね合わせた「スポーツストライプ」となっており、シンプルになりがちな夏のコーディネートに絶妙なアクセントを加えてくれます。

さらに、衿先や袖口の配色ライン、ネックや裾スリットの内側に忍ばせたコントラストカラーなど、細部にまでブランドらしい控えめな遊び心が宿っているのも魅力です。

一枚でさらりと着こなすリラックススタイルはもちろん、ジャケットのインナーとして合わせたキレイめなコーディネートにも自然と馴染むため、オンオフを問わず幅広いシーンで活躍します。

洗練されたルックスと実用性を兼ね備えた、春夏シーズンのワードローブに欠かせないアイテム。本格的な夏が到来する前のこのタイミングに、ポイント還元がお得な「5のつく日」を利用してぜひチェックしてください！

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