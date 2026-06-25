◆第５７回選手権大会 東北南支部支部予選 ▽決勝 白河ボーイズ５−１郡山ボーイズ（６月１３日・高畠球場）

各地で決勝が行われ、東北南支部は“２枚看板”の好投で白河ボーイズが３年連続３度目の選手権出場を決めた。

右翼・中田友翔が飛球をつかみマウンド上で待つナインに走り寄ると、白河ナインの歓喜の輪が広がった。Ｖの立役者は右腕二枚看板。先発した渡邊千真（３年）は力強い速球を武器に７回２死まで８三振を奪い、三塁を踏ませぬ投球。１試合の球数制限（８０球）に到達したため、大会中に右肩痛に見舞われた１８３センチ、９０キロのエースで主将・佐藤蓮仁（３年）と交代。１点は失ったが「投手で流れをつかむ、うちの野球ができました」と佐藤は笑顔を見せた。

「今日は千真に尽きます。速球をビタビタ決めてくれました。今大会は蓮仁と２人がチームを支えてくれました」と國分清昭監督（４９）はたたえた。これで夏は３年連続。今春を含め３季連続の全国大会。ただ、渡邊千は世界大会出場のため不在となる。「皆には優勝してもらって、日本とイタリアでダブル優勝です」と宣言していた。

［郡山］５回まで０―１と接戦も、６回の４点で突き放された。村越弘幸監督（５８）は、昨秋の決勝で２―３と惜敗し春の全国大会出場を阻まれただけに「同じ相手に負けたのが…」と無念の表情。多くの選手が泣き崩れる中、大橋魁翔主将（３年）は「練習の成果が出たので悔しくありません」と前を向いていた。

◆表彰選手

▽最優秀選手 渡邊千真（白河）

▽優秀選手 大橋魁翔（郡山）