野口英世や鶴ヶ城がぷっくりキラキラ輝く！ 明星企画「福島ぷっくりキラキラシール」

記事ポイント 福島の観光地・名産品を網羅したイラストシール第3弾ぷっくり立体感＋キラキラ加工の凹みにくい丈夫な仕上がりスマホケースやキャリーケースに貼れるお土産向けシール 福島の観光地・名産品を網羅したイラストシール第3弾ぷっくり立体感＋キラキラ加工の凹みにくい丈夫な仕上がりスマホケースやキャリーケースに貼れるお土産向けシール

明星企画は、「赤べこぷっくりキラキラシール」「カラーべこぷっくりキラキラシール」に続くシリーズ第3弾として、「福島ぷっくりキラキラシール」を2026年7月上旬より順次発売します。

福島県の観光資源や名物をかわいらしいイラストで表現したシールで、旅行の思い出やお土産としてはもちろん、福島ファンの方々にも楽しめるアイテムです。

明星企画「福島ぷっくりキラキラシール」

名称：福島ぷっくりキラキラシール発売日：2026年7月上旬より順次発売予定（一部先行発売あり）価格：税別500円（税込550円）販売先：福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等

「福島ぷっくりキラキラシール」は、福島を拠点に会津・福島の伝統工芸品やご当地商品の企画・開発を手掛ける明星企画が展開するぷっくりキラキラシールシリーズの第3弾です。

福島県には歴史・文化・伝統工芸・ご当地グルメなど全国に誇る魅力が数多くあり、その多彩なモチーフを1枚のシールにぎゅっと詰め込んだデザインになっています。

ラインナップ

赤べこ鶴ヶ城白虎隊三春駒野口英世ハワイアン フラダンスファイヤーダンス桃白河だるま大内宿ねぎそば喜多方ラーメン

会津を代表する縁起物「赤べこ」や、戊辰戦争ゆかりの「白虎隊」、明治の偉人「野口英世」など福島の歴史・人物モチーフから、温泉リゾートのフラダンス・ファイヤーダンス、県産の桃、大内宿の名物ねぎそば、喜多方ラーメンまでご当地グルメが揃っています。

観光地・人物・食・伝統工芸とジャンルをまたいだラインナップで、福島の多面的な魅力が1セットに収まっています。

商品の特徴

表面にはぷっくりとした立体感があり、キラキラ加工で光を受けると輝く見た目が特徴です。

素材は硬めで凹みにくく丈夫な作りになっており、スマートフォンケース・ノート・キャリーケースなど日常のアイテムに貼っても長持ちします。

お土産やコレクション用途のほか、シール交換にも向いており、550円（税込）という価格で購入できます。

福島旅行の記念として持ち帰るひとつとして、また福島を離れてからも手元でその魅力に触れられるコレクションアイテムとして楽しめます。

「福島ぷっくりキラキラシール」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「福島ぷっくりキラキラシール」はどこで購入できますか？

A. 福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等で販売されます。

一部販売店では7月上旬より前に先行発売を予定しています。

Q. 収録されているモチーフにはどんな種類がありますか？

A. 赤べこ・鶴ヶ城・白虎隊・三春駒・野口英世・ハワイアン フラダンス・ファイヤーダンス・桃・白河だるま・大内宿ねぎそば・喜多方ラーメンの11種類のモチーフが収録されています。

Q. シリーズ第1弾・第2弾との違いは何ですか？

A. 第1弾は「赤べこぷっくりキラキラシール」、第2弾は「カラーべこぷっくりキラキラシール」で赤べこがテーマです。

第3弾「福島ぷっくりキラキラシール」は観光地・人物・名産品など福島県全体の多彩なモチーフを収録した内容になっています。

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