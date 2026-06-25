「その涙は無駄じゃない」挑戦者へのエール！ LGYankees PROJECT MICHI『I BELIEVE feat.LGYankees』

記事ポイント RIZIN・K-1等で活躍する現役トップファイター5名がミュージックビデオに出演「自分を信じる力」「仲間を信じる力」「未来を信じる力」をテーマにした応援歌2026年7月1日(水)0時にリリースと同時にミュージックビデオを公開 RIZIN・K-1等で活躍する現役トップファイター5名がミュージックビデオに出演「自分を信じる力」「仲間を信じる力」「未来を信じる力」をテーマにした応援歌2026年7月1日(水)0時にリリースと同時にミュージックビデオを公開

LGYankees PROJECT MICHIが、2ndシングル『I BELIEVE feat.LGYankees』を2026年7月1日(水)0時にリリースします。

あわせてミュージックビデオも公開され、RIZIN・K-1等日本格闘技界で活躍する現役トップファイター5名が出演しています。

夢や目標に向かって挑戦を続けるすべての人へ向けたメッセージソングで、「その涙は無駄じゃない」「その孤独も間違いじゃない」という印象的なフレーズが、悩みや苦しみを抱えながらも前へ進もうとしている人々へエールを送っています。

LGYankees PROJECT MICHI「I BELIEVE feat.LGYankees」

リリース日：2026年7月1日(水)0時形態：2ndシングルミュージックビデオ同時公開

LGYankees PROJECT MICHIは、宮城県仙台市を拠点に活動するHIPHOPユニット「LGYankees」のHIROがプロデュースする音楽プロジェクトです。

岡山県岡山市出身のMICHIと、東北を代表するアーティストとして活動を続けるLGYankeesがタッグを組み、2025年5月にデビューシングル「I&I feat. LGYankees & Calyn Tsukishima」をリリースしています。

LGYankeesは2000年にダンスを通じて出会ったMC・HIROとMC・RYOの2名からなるヒップホップユニットで、2008年のメジャーデビュー以降、長年にわたり音楽活動を続けてきました。

本作『I BELIEVE feat.LGYankees』は、2025年5月リリースのデビューシングルに続く第2弾作品です。

挑戦する人の心の葛藤と希望を描いた内容で、アスリート、経営者、クリエイター、そして未来へ向かって努力を続ける子どもたちまで、それぞれの場所で夢や目標に向かって挑戦を続けるすべての人へ向けた応援歌となっています。

SNSの普及により他者との比較や誹謗中傷、価値観の違いによる孤独感や将来への不安を抱える人が増えている現代において、「自分を信じる力」「仲間を信じる力」「未来を信じる力」の3つをテーマに制作されました。

LGYankees「HIRO・RYO」によるメッセージ

楽曲内では「その涙は無駄じゃない」「その孤独も間違いじゃない」というフレーズが響きます。

LGYankeesのHIROとRYOそれぞれが、敗北や挫折、重圧と向き合いながら挑戦を続ける人々への想いを歌詞に込めています。

コメントでは「この曲は、父親として自分の子供に伝えたい想いから生まれました」と明かされています。

夢を持ち、挑戦し、時には挫折や孤独を経験することもある子どもへ、「自分を信じてほしい」「仲間を信じてほしい」「未来を信じてほしい」というメッセージが込められています。

また「誰かを応援することは『頑張れ』『やめるな』と背中を押すことだけではない」とも述べられており、苦しい時には「やめてもいいよ」と受け止めることも大切な愛情の形。

そのメッセージが楽曲にも反映されています。

ミュージックビデオ出演ファイター：新居すぐる

新居すぐるはHI ROLLERS ENTERTAINMENT所属のファイターで、2023年にパンクラス第10代フェザー級王者「キング・オブ・パンクラシスト」のタイトルを獲得しています。

ミュージックビデオ出演ファイター：アニマル☆コージ

アニマル☆コージはTEAM大和魂所属で、DEEPフューチャーキングトーナメント2017ミドル級優勝と初代LEGION☆JAPAN MMAミドル級王者の実績を持ちます。

ミュージックビデオ出演ファイター：MOMOTARO

MOMOTAROはOGUNI-GYM所属で、WBCムエタイ インターナショナル フェザー級王者(2017年)、WBCムエタイ日本統一フェザー級王者(2015年)、NJKFフェザー級王者(2014年)という複数のタイトルを保持しています。

ミュージックビデオ出演ファイター：ブハリ亜輝留

ブハリ亜輝留はWSRフェアテックス幕張所属で、初代Krushミドル級王者の肩書を持つファイターです。

ミュージックビデオ出演ファイター：石田 協(かのう)

石田 協(かのう)はK-1GYM 相模大野KREST所属で、THE KNOCK OUT FIGHTER UNLIMITED -66kgワンデートーナメント優勝と第42回K-1アマチュア チャレンジAクラス -70kg優勝の実績があります。

ミュージックビデオでは、格闘技の世界でリングの上だけではない挑戦者たちのリアルな生き様が映像として表現されています。

勝利だけでなく敗北や挫折、重圧とも向き合いながら挑戦を続けるファイターたちの姿が、「信じる力」というメッセージと重なっています。

夢を追う中で経験する不安や孤独、理解されない苦しみ、心ない言葉による傷。

それでも自分自身の信念を見失わず一歩ずつ前へ進む大切さが、5人のファイターの姿を通じて伝わってきます。

岡山と仙台をつなぐ音楽プロジェクトが、地域や環境にとらわれず夢を追い続ける人々へのエールを届けています。

LGYankees PROJECT MICHI「I BELIEVE feat.LGYankees」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『I BELIEVE feat.LGYankees』はどのような内容の楽曲ですか？

A. 挑戦する人の心の葛藤と希望を描いた楽曲です。

「自分を信じる力」「仲間を信じる力」「未来を信じる力」の3つをテーマに制作され、「その涙は無駄じゃない」「その孤独も間違いじゃない」というフレーズを通じて、悩みや苦しみを抱えながらも前へ進もうとしている人々へエールを送っています。

Q. ミュージックビデオにはどのようなファイターが出演していますか？

A. RIZIN・K-1等日本格闘技界で活躍する現役トップファイター5名が出演しています。

新居すぐる（パンクラス第10代フェザー級王者）、アニマル☆コージ（初代LEGION☆JAPAN MMAミドル級王者）、MOMOTARO（WBCムエタイ インターナショナル フェザー級王者）、ブハリ亜輝留（初代Krushミドル級王者）、石田 協(かのう)の5名です。

Q. LGYankees PROJECT MICHIとはどのようなプロジェクトですか？

A. LGYankeesのHIROがプロデュースする音楽プロジェクトです。

岡山県岡山市出身のMICHIと東北を代表するアーティストLGYankeesがタッグを組み、2025年5月にデビューシングルをリリースしました。

地方都市から全国へ向けて音楽を発信することをテーマの一つに掲げています。

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