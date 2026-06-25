〈「やれば絶対に盛り上がるけど…」大谷翔平に似すぎて話題になった“そっくりさん”がものまねで「絶対にやらない」と決めたこと〉から続く

群雄割拠、猛者たちがしのぎを削るものまねの世界において、「日本が誇る世界的スーパースター・大谷翔平と顔が似ている」という武器で大活躍を続ける大谷似翔平。

【写真】顔がそっくりすぎてドジャースファンがザワザワ…「大谷翔平のそっくりさん」を見る（複数あり）

もともとはモデルとして活動していたが、SNSでバズったことをきっかけにものまねタレントとしての仕事が大量に舞い込んでくるようになったという。

アメリカに足繁く通ってドジャースの選手と交流を重ねている一方、実は「野球が嫌いだった」という彼に、ものまねを始めてからの変化とこれからの夢を聞いてみた。（全3回の2回目）



大谷似翔平さん ©杉山秀樹／文藝春秋

大谷翔平を生で見たらものまねが上手くなった

――ドジャースタジアムにはどれくらいの頻度で行かれているんですか？

大谷似翔平さん（以下、似翔平） これまで2年半で8回行きました。ドジャースタジアムに行き始めたきっかけは、僕が勝手に大谷さんの名前を使ってものまねをしてお金をもらっているわけですから、「応援してます」と口だけで言って、日本にいて何もしないのは気持ち悪いなと思ったからです。

ただ、最初は本当にお金がなかったので、クラウドファンディングさせていただいて、現地でのレポートをリターンにしました。それがきっかけで現地でもいろいろな出会いがあり、助けてもらうようになって今に至る感じです。

――大谷選手を初めて生で見たのは？

似翔平さん ドジャースタジアムで行われたドジャース移籍後初のホーム開幕戦です。最終日はバックネット裏の席で見たのですが、すぐ目の前にあるネクストバッターズサークルで準備をしている様子をじっと見ていました。大谷さんが集中しているときに、気を散らしてしまったらいけないので、とにかく息を潜めてじっとしていようと。怖くて動けなかったですね。

――生で見た感想はいかがでしたか？

似翔平さん デカかったです。あと、たたずまいがカッコよすぎました。

――生で見たことがものまねにプラスになっていそうですね。

似翔平さん めっちゃなっています。正直なところ、大谷さんのフォームや癖とか、僕は映像を見てもよくわからないんですよ。誰かに指摘されたら、「確かに」と思いますが、自分で見てもわかんない。ものまねでやっている、髪をかきあげながらヘルメットを被り直す仕草も、他の人に教えてもらいました。でも、生で見ると、歩き方や姿勢の特徴がすごくよくわかるんです。

――言語化すると、どういう特徴なのでしょう？

似翔平さん 大谷さんは静かですね。動きやたたずまいが静かできれいなんです。

現地から帰った直後は、キサラでものまねをしても、歩いているだけで「あれ？ 雰囲気がもっと似ているようになったね」と言われるようになりました。やっぱりロスまで行ったかいはありましたね。お金かけすぎですけど（笑）。

ドジャースタジアムのお客さんの反応は…

――今年の開幕戦も行かれて。

似翔平さん ドジャースタジアムでの開幕戦は、大谷さんがドジャースに移籍してから3年連続で観戦しています。

――ドジャースタジアムのお客さんは似翔平さんを見ると、どんな反応をするんですか？

似翔平さん 座っているときはそれほどでもないのですが、歩いているとザワザワッとしますね。初めて行ったときは「写真を撮ってくれ」と言われて囲まれたり、ちょっと列ができたりとか。

でも、そういう反応は年々薄れていっている感じがします。もう、ドジャースタジアムに僕がいることを知っている人がいっぱいいますから。「ショーヘイ！」と声をかけてくれる人は多いですね。あと、試合中に大谷さんが出るときは、まわりから「NOHTANI!!（※海外での愛称）」とコールが起きたりすることがあります。

――ファンに認知されつつあるんですね。選手からはいかがですか？

似翔平さん ミゲル・ロハス選手は認知してくれてると思います。去年の夏頃、交流イベントに参加したとき、「SNSで見たことあるよ。ヤマモトもいるよね」と言われて。

――山本申伸さん（※山本由伸選手のものまねタレント）も認知されているんですね。

似翔平さん その日の試合でも、席がベンチの真裏の1列目だったので、こっちを見つけて笑いかけてくれて。今年の交流イベントでも、見つけてくれた瞬間に「あっ！」とリアクションしてくれたので、たぶん覚えてくれていると思います（笑）。

ドジャースのロバーツ監督から「ショーヘイ！」と声が…

――デーブ・ロバーツ監督とも会ったんですよね。

似翔平さん はい。ドジャースのキャンプで「ショーヘイ！」と声をかけていただきました。その後、交流イベントでお会いしたとき、「やっと会えて嬉しいよ」「昨日はナイスピッチングだったな（※前日、大谷翔平が好投していた）」と握手してもらっています。

――コミュニケーションは英語とスペイン語ですか？

似翔平さん そうですね。スペイン語は大学で勉強していました。たどたどしくても、相手がじっと聞いてくれるので何とかなっているような感じですね。

――こうなると本丸の大谷翔平選手にも会いたいですよね。

似翔平さん いや〜難しいですね。難しすぎます。キケ（エンリケ・ヘルナンデス）選手にも会ったことはありますし、ムーキー・ベッツ選手のママとも会いましたし。

ドジャースのブルペンキャッチャーの2人も僕のことは覚えてくれているので、大谷さんのまわりの方はけっこう知っていると思います。でも、大谷さんとはなかなか……。

大谷選手とは「絶対に目が合わない」という謎

――大谷選手は自分のことを知っていると思いますか？

似翔平さん 最近までは知らないだろうな、と思っていました。でも、絶対に目が合わないんですよ。どんなに近くで見ていても、絶対に目が合わないので、あえて見ていないんじゃないかな、こちらを意識しているんじゃないかな、と思うようになりました。だって、こんなのがいたら、思わず見ちゃうじゃないですか（笑）。

――そして大谷選手から直接ボールをキャッチして。

似翔平さん 去年の9月に、ドジャースタジアムで大谷さんがスタンドに投げ入れたボールをキャッチできました。まわりの人たちは、「絶対狙って投げたよ」と言ってくれますが、僕はどうかな？ と思ってます。グラウンドからそんなに近くない席でしたし。

ただ、映像で見ると狙って投げているようにも見えるんです。しかも僕、手を伸ばしていなくて、グローブを目の前で構えて待っていたら、そこへボールが来た感じだったんです。それをパッと掴んだだけで。狙って投げてくれたのなら、こんなに嬉しいことはないんですけど。

大谷選手に会って、伝えたいこと・聞きたいこと

――やっぱり大谷選手には会いたいですよね。

似翔平さん お会いしたいです！ 1分でいいからお話ししたいですね。最初に「僕のことご存知ですか？」とお聞きした上で「勝手にものまねしてごめんなさい」とお伝えして、「もうちょっとやってもいいですか」とお聞きしたいですね。

――大谷選手の返事をイメージしてますか？

似翔平さん はい。「（大谷選手のものまねで）いいですよ」と言っていただいたら、一緒に写真を撮ってもらって、みんなに言いふらしたいです（笑）。

――思った通りの答えが返ってきたらいいですけど……。

似翔平さん 「やめてください」と言われてもいいんです。直接「やめてください」と言われたら、すぐに「やめます」とお伝えします。その代わり、会って言ってくれないと、僕は言うことは聞きたくないです（笑）。ものまねは続けたいですが、大谷さんが嫌ならすぐにやめますので。

〈身長178センチなのに「小さい」とガッカリされることも…「大谷翔平にそっくりすぎる」モデルが直面した誹謗中傷と、大先輩からの“処世術”〉へ続く

（大山 くまお）