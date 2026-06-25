群雄割拠、猛者たちがしのぎを削るものまねの世界において、「日本が誇る世界的スーパースター・大谷翔平と顔が似ている」という武器で大活躍を続ける大谷似翔平。

【写真多数】「本人かと思った…」大谷翔平に似すぎて話題になった“そっくりさん”を見る

もともとはモデルとして活動していたが、SNSでバズったことをきっかけにものまねタレントとしての仕事が大量に舞い込んでくるようになったという。

アメリカに足繁く通ってドジャースの選手と交流を重ねている一方、実は「野球が嫌いだった」という彼に、ものまねを始めてからの変化とこれからの夢を聞いてみた。（全3回の1回目）



大谷似翔平さん ©杉山秀樹／文藝春秋

山本由伸選手のそっくりさんと一緒に

――「大谷似翔平」はどこまでが苗字でどこからが名前ですか？

大谷似翔平さん（以下、似翔平） 決まってないんです（笑）。「大谷似翔平」で一つという説もあります。

――苗字という概念がない。

似翔平さん そうですね。自分は「大谷」じゃないし、「翔平」でもないし、みたいな。ただ、「似翔平」と呼ばれることが多いですね。

――では、似翔平さんと呼ばせていただきます。ずっとお忙しいと思いますが、最近はどのようなお仕事が多いのでしょう？

似翔平さん ショッピングモールなどのイベントに呼ばれることが多いですね。

――山本由伸選手のそっくりさんの「山本申伸（もうしのぶ）」さんと一緒のことが多いようですが。

似翔平さん 基本的に2人です。最初は1人で呼ばれることが多かったのですけど、2人だとできることも増えますし、最近は申伸さんと2人でいるほうが喜んでいただけますので。

――2人が出ていけば、子どもたちは喜ぶでしょう。

似翔平さん 子どもたちは喜んでいるのか微妙ですね。「本物？」って言われます（笑）。小学校の入学式のステージに呼ばれて申伸さんと2人でものまねをしましたが、「何してんの？」って言われましたから。「それ、僕らがずっと思ってるよ」って（笑）。

「野球をやったことがない」のに似ているワケ

――ものまねショーで有名な「そっくり館キサラ」にも出演されています。

似翔平さん はい、2年目になります。ニッチローさんがキサラを辞めた半年後ぐらいに僕が入った感じです。

――ものまね界のベテランたちに囲まれて。

似翔平さん そうですね。ネタはキサラで作っていただいて、それをベースにいろいろな場所で披露しています。

――そうなんですね。

似翔平さん 店長からはいろいろアドバイスをもらっています。あと、粗品さん（霜降り明星）のものまねをするアンドーひであきさんや、（中島みゆきのものまねをする）中垣みなさんは野球が大好きなので、「（大谷翔平の）この癖を足したほうがいいんじゃない？」とアドバイスをいただきました。特にアンドーさんは野球経験者なので、僕が野球をやったことがない分、参考にさせてもらっています。

――みなさん優しい！

似翔平さん キサラの方たちは特に優しいですね。僕があんまりガツガツしていなくて、ただ顔が似ていてバズっただけなのも知っているので。

大谷似翔平さんが「野球が嫌いだった」意外な理由

――似翔平さんは野球未経験なんですか？

似翔平さん はい。そもそも野球を見るようになったのも前回のWBC（2023年）がきっかけだったんです。それまでは見たことがありませんでした。むしろ野球が嫌いだったんです。

――なぜ野球が嫌いだったのでしょう？

似翔平さん 大阪生まれのおばあちゃんが阪神ファンだったんですよ。普段はめっちゃ穏やかで優しいおばあちゃんなのに、阪神の中継をテレビで見たり、ラジオで聞いていたりすると、いつも怒っていたんです（笑）。「またや！」とか言って。だから、野球はずっと「嫌なもの」だと思っていました。ルールも知らなかったですし。

――体が大きくて、野球にも誘われそうなのに。

似翔平さん そうですね。体は大きかったので、野球部にも誘われていました。でも、中学校はバスケ、高校は吹奏楽部。大学に入ってからは、歌をやりながらボクシングを2年ぐらいやってました。野球を見るようになったのは、全部大谷さんの影響です。

「大谷翔平に似てますね」と言われて…ものまねを始めたきっかけ

――そもそも、どのようなきっかけで大谷選手のものまねを始めたのですか？

似翔平さん 以前は歌を歌いつつ、俳優になりたいと思っていて。ただ、何にせよ有名にならなきゃ、と思っていました。その頃、ちょうどTikTokが流行りはじめて、僕もやっていたところ、ちょうどWBCが盛り上がりはじめて。でも、ぜんぜん興味なかったんです。

――野球は嫌いですものね。

似翔平さん だから最初のほうの試合は見ていませんでした。そしたら友達に、インスタで大谷さんの画像とともに「井手口（※本名）にしか見えへんわ」と言及されて。その頃、モデルの仕事をしていたのですが、行く現場、行く現場で「大谷翔平に似てますね」と言われるようになり、WBCで大谷さんを見て「カッコいいな」と思ったんです。

ためしにTikTokで何のマネもしないで、自分の写真に大谷翔平というハッシュタグだけつけて投稿したら、再生数がちょっと伸びたんです。それから帽子を買ったり、ユニフォームを買ったりして投稿し続けたら、再生数がどんどん伸びていき、ちょっとものまねを取り入れたらバズって。

――おお。

似翔平さん 配信をしていたら芸人さんが声をかけてくれて、「『細かすぎて』を紹介できますよ」と。それで夏に『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』（フジテレビ系）に出させてもらいました。

同じ時期に、『ものまねグランプリ』（日本テレビ系）が出演者を募集していたので連絡したところ、「ちょうど大谷翔平のそっくりさんを探していたんです」とお返事をいただいて、写真を送ったら出演が決定して。けっこうそこからポンポンポンとお仕事が決まっていった感じですね。その年には『ものまね紅白』（『爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル』／フジテレビ系）にも出させていただきました。

“初ものまね”からわずか1ヶ月で掴んだチャンス

――大谷翔平のハッシュタグをつけてTikTokに投稿してから『ものまねグランプリ』まで、どれぐらいの期間でしたか？

似翔平さん 1ヶ月か2ヶ月ぐらいですね。

――WBCが爆発的に盛り上がりましたし、テレビ局としては大谷選手のものまねをする人が欲しいですよね。

似翔平さん 今もいないんです。大谷さんのものまねをする芸人さんもいないんですよね。もともと芸能界にいる方たちが大谷さんのものまねをしないおかげで、僕がこの活動を続けられていると思っています。

「絶対にやらない」よう気をつけていること

――大谷選手のものまねをする上で、気をつけていることはありますか？

似翔平さん 姿勢とか話し方も気をつけていますが……あとはやっぱり誠実さでしょうか。

――誠実さ。

似翔平さん スタジアムでまわりの人がゴミを捨てていても、自分は絶対に持って帰るとか。あと、大谷さんの格好のままで大騒ぎしないとか。

スタジアムでも本当は騒いだ方が目立ちますし、ファンも盛り上がりますが、ちょっとそれは下品なので。ビールの一気飲みとかも絶対にしません。一般のファンの方も一気飲みをやればまわりが盛り上がるんですよ。でも、そういうことはしないように心がけています。

――大谷選手のイメージを守るため？

似翔平さん そうですね。大谷さんのイメージもありますし、目立ちたいだけだと思われるのも嫌ですし。何より、大谷さん本人にお会いしたとき、自信を持って言えないと思うんです。ただ、ふざけているだけとは思われたくないですし。だから、ものまねをするときも線引きが難しいです。

――たしかに。ものまねはふざけ倒す芸人さんも多いですよね。

似翔平さん ただ、キサラの先輩方も、あまりふざけないほうがいいんじゃない？ と言ってくれています。本人が嫌がりそうなことは極力しないように気をつけています。それだけですね。

〈監督から「ショーヘイ！」と声が…ドジャース本拠地を訪れた「大谷翔平のそっくりさん」が言われた“まさかの一言”〉へ続く

（大山 くまお）