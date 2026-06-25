イタリアン3店舗で液体塩こうじメニュー ハナマルキ

ハナマルキは、日本イタリア料理協会とコラボレーションし、6月15日から7月5日まで東京都内のイタリアンレストラン3店舗で「液体塩こうじ・イタリアンレストランフェア」を実施している。

同社の「液体塩こうじ」と各店の特徴を生かしたオリジナルメニューを期間限定で提供する。

提供店舗は「ピアットスズキ」（港区麻布十番、鈴木弥平シェフ）、「クリマ・ディ・トスカーナ」（文京区本郷、佐藤真一シェフ）、「リストランテ ラチャウ」（港区芝浦、馬渡剛シェフ）の3店舗。

「ピアットスズキ」ではランチメニューとして「塩こうじ漬けしたタコのソプレッサータ」「塩こうじでマリネした豚ロース肉のハム」を提供する。

「クリマ・ディ・トスカーナ」ではランチ・ディナーメニューとして「ツブ貝の塩こうじマリネ リヴォルノ風」「ランプレドットと塩こうじのサルサヴェルデ」を提供する。

「リストランテ ラチャウ」ではディナーメニューとして「国産豚肩ロースを塩こうじで24時間マリネしたロースト」「飛騨高山プレジャーポークのバラ肉と塩こうじを使用した冷製カルボナーラ」「横須賀野菜と大山鶏胸肉と塩こうじのスパゲッティ」を提供する。

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