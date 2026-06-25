

記事のポイント

USAトゥデイはAIを活用した「シェルファイル」を事前作成し、速報ニュースを即座に公開できる体制を構築している。

AI OverviewsやAIモードが検索結果を要約する前に記事を公開し、検索流入を獲得するスピード競争を重視している。

ワールドカップでは速報性に加え、16開催都市の現地取材や独自分析記事を強化し、AIに代替されにくい価値の創出をめざしている。



速報をAI Overviewsより速く届ける競争

AIで作る「シェルファイル」の仕組み

ワールドカップで試される速報と独自報道

AIを活用した検索時代の可視性をめぐる戦いのなかで、パブリッシャーのUSAトゥデイ（USA Today Co.）は、スピードならいまだ機械に勝てると賭けている。冬季五輪報道へのトラフィックを押し上げるためにAI支援型の事前執筆済み「シェルファイル」を活用した実績を持つ同社は、この夏のサッカー・ワールドカップ北中米大会に向けて同じ戦略を展開しようとしている。Google検索を制する競争は、いまやAIがそこにたどり着く前からはじまっている。USAトゥデイは記事を事前に執筆しており、AIの助けを借りて自社アーカイブから関連コンテンツを引き出すことで、ニュースが起きたまさにその瞬間に速報記事を出せるよう備えている。「我々はSEO戦略に頼りすぎないようにしている。事前執筆はとてつもなく大きい。我々は先回りしたコンテンツについてブレインストーミングのセッションを行い、できるかぎり多くを事前に書いておき、何かが起きたらすぐに出せるようタイミングを計っている」と、USAトゥデイ・スポーツの編集ディレクター、アリシア・デルガロ氏は語った。「なぜなら、ほかのみんなやGoogle検索のトレンドが急上昇して、そのあとGoogleが『これはAI Overviewsに値する』と判断するころには、我々はすでにそれを持っているからだ。我々は下り坂ではなく、上り坂の段階でその急上昇をつかんだのだ」。Googleが速報ニュースをAI Overviewsでどれだけ速く要約できるかを見極めることは、パブリッシャーがしばらく前から注目してきたテーマだ。2025年、あるニュースパブリッシャーの幹部はDigidayに対し、自社のチームが速報ニュースのコンテンツを取り込んで要約するAIモードの能力を テストしていた と語り、ニュース組織が速報記事を公開してから10分後には、AIモードがそのトピックについて「あらゆる情報を利用できる状態になっていた」ことがわかったと述べた。AI Overviewsはそれよりも少し遅く動く。ニュースパブリッシャー向けのSEO・オーディエンス成長コンサルティング会社、ポレミック・デジタル（Polemic Digital）の創業者バリー・アダムス氏は、ニュースイベントについてAI Overviewsが約4時間以内、長くても半日以内に現れるのを見てきたと語ったが、これに関する確固たるデータはまだないとも指摘した。USAトゥデイのネットワークは、旗艦媒体のUSAトゥデイと200を超える地方媒体を含んでおり、速報ニュース記事のために同社が「自動化シェルファイル」と呼ぶものをAIツールと編集者の入力によって作成している、とデルガロ氏は語った。AIが、パブリッシャーが過去に公開した記事から小見出し、写真、リンクを引き出し、それを編集者が「シェルファイル」へとまとめ上げる。「ニュースが起きたら、新しいファイルを一から立ち上げる必要はない。それをつかんで、2文ほど付け足し、見出しをつけ、編集し、公開して、それから書き続ければいい」と彼女は語った。同社は2月の冬季五輪の期間中にこの形式をテストした。現地にいたある記者が、スキー選手リンゼイ・ボンの斜面でのクラッシュについて速報の更新を次々と送り、それをボンの五輪出場に関するシェルファイルに落とし込み、公開ボタンを押したのだ。これまでは、編集者が背景情報を速報記事に手作業で集約し、文脈や過去の関連報道へのリンクを提供しなければならず、それにはより長い時間がかかっていた、とデルガロ氏は言う。AIはこのプロセスを高速化し、それによってUSAトゥデイは冬季五輪をめぐる一部の速報ニュースで「競合を打ちのめす」ことができた、と彼女は語った。USAトゥデイの全国・地方媒体のネットワークは、1月1日から2月28日にわたる2026年冬季五輪報道から合計1億1600万ページビューを生み出した、と同社の広報担当者は述べた。旗艦媒体のUSAトゥデイ単独でも9100万ページビューを集め、2022年冬季五輪から82％増となった。「Googleニュースは、記事を最初に報じたパブリッシャーをカノニカル（正典）な情報源として扱うことで報い、そのあとに報じる多くのパブリッシャーはその元記事にリンクを貼り戻す傾向がある。その引用パターンが標準的なオーガニック検索順位にそのままフィードバックされるため、先行者は優位性を複利的に積み重ねていく」と、コンテンツマーケティング・SEOエージェンシーのアイプルランク（iPullRank）の創業者兼CEOであるマイケル・キング氏は語った。また、AI Overviewsは背後にある検索結果を入力として用いるため、GoogleのAI検索機能についても同じことがいえる、と彼は付け加えた。USAトゥデイはいま、この戦略を2026年のワールドカップに適用しており、取材記事をより速く公開することと、ライブブログをより頻繁に更新することの両方に役立てている、とデルガロ氏は語った。編集部は毎日5本のシェルファイルを出せる状態にしている、と彼女は付け加えた。パブリッシャーは長らく、Googleの検索結果で競合より上位に表示されるために記事を事前執筆してきたが、その目的は変化した。いまやパブリッシャーは、AI Overviewsが作動してクリックスルーを吸い取る前に、自社のリンクを読者の目の前に届けようと競い合っているのだ。「AIはこの戦術をよりスケーラブルで、より広く適用可能なものにする」と、ニュースパブリッシャー向けのSEO・オーディエンス成長コンサルティング会社、ポレミック・デジタルの創業者バリー・アダムス氏は語った。「ニュースでアクセスを稼げる『絶好のチャンス（期間）』は非常に短くなっている。事件やイベントが起きてから半日も経てば、検索結果のトップにAIの要約が表示されてしまうからだ。そのため、ニュースメディアがこの短いチャンスを最大限に活かすには、どこよりも早く速報を公開することが確実な方法なのだ」。検索でAIに打ち勝つためにスピード目的でAIを使うことは、USAトゥデイの唯一のワールドカップ戦略ではない。同社はより伝統的なSEO戦略、すなわち検索結果のなかで際立つ独自で権威ある取材報道にも力を入れている、とデルガロ氏は語った。同社は16の開催都市すべてに現地記者を配置し、ワールドカップ報道のための専用ハブ、2本の専用ニュースレター、そしてpodcastを用意している。「特定のトピックについて署名記事を書く権限を持つ記者が、ありきたりな記事ではなく、ほかでは見られない独自の視点から書かれた、権威ある人物による記事を掲載するように努めている」とデルガロ氏は語った。たとえば、「これがその試合のトップ10の名場面だ」というような見出しの記事を公開する代わりに、「これがこのゲームが長年にわたってどのように変化してきたか」というものに近くなるかもしれない、というわけだ。「我々は、（検索からの）流入の不足から自分たちを少しでも守るために、そこに力を入れてきた」とデルガロ氏は語った。USAトゥデイのスポーツコンテンツには、月間4000万のユニークユーザーが訪れている、と同社の広報担当者は述べた。同ニュース組織は、このコンテンツ戦略によってワールドカップ報道からトラフィックの押し上げが見られると見込んでおり、とりわけ米国が共同開催国であることがそれを後押しする。たとえそれが、AI Overviewsが導入される前ほどの、爆発的な効果は期待できないとしても。「我々はそれでもなお、これをめぐる巨大なオーディエンス、大きな急上昇を見込んでいる。五輪のときと同じようにだ。我々は（6月11日に）、200万ページビューを生み出すのを目の当たりにした」とデルガロ氏は語った。「（我々のトラフィックは）過去のワールドカップよりも多くなるだろう。なぜなら、過去のワールドカップはUSAトゥデイにとって全般的に見劣りするものだったからだ。しかし、もし（米国での）ワールドカップが1年半前、あるいは1年前に開催されていたら本来あり得たであろう数字と比べれば、はるかに少ないと私は見込んでいる」。［原文：How USA Today Co. is trying to beat AI Overviews on World Cup news］Sara Guaglione（翻訳、編集：藏西隆介）