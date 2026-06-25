フェアモント東京の桃アフタヌーンティー。桃×シャンパンのフレンチと、日本料理の技を掛け合わせた和の2種類が登場
◆フェアモント東京の桃アフタヌーンティー。桃×シャンパンのフレンチと、日本料理の技を掛け合わせた和の2種類が登場
フェアモント東京の35階ロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」にて、2026年7月1日（水）から9月13日（日）まで、旬の桃を贅沢に味わう夏限定メニューが登場。
開業1周年を祝うシャンパンを合わせたフレンチと、日本酒が香る和の2種のアフタヌーンティーが揃う。さらに、きらめく夜景とワインを楽しむハイティーや上品なパフェも用意。時とともに移ろう景色を眺めながら、洗練された特別なひとときを過ごして。
この記事の要約レポート
・フェアモント東京の35階ロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」で、フレンチと和、2種類の桃のアフタヌーンティーを提供
・期間は、2026年7月1日（水）から9月13日（日）まで
・フレンチのアフタヌーンティーは桃×シャンパン。「桃＆シャンパンのタルト」などのスイーツと贅沢なセイボリーが登場
・和のアフタヌーンティーは館内の鮨店と鉄板焼店の料理長が監修。日本酒を合わせたメニューや、日本料理の技を活かした品が揃う
・フレンチ・和とも、焼き菓子はトロリーサービスで楽しめる
・17時からはコース仕立てのハイティーが登場。ライトディナーとしてもおすすめ
・桃とシャンパンの贅沢なパフェにも注目
シャンパンと桃が華やかにほどけあう特別なフレンチスタイル
ホテルの開業1周年を祝う、シャンパンと桃の華やかなマリアージュを楽しむアフタヌーンティー。
スイーツには、シャンパン香るタルトにバニラクリ―ムとフレッシュピーチを合わせ、パチパチとはじけるポッピングキャンディで遊び心を添えた「桃＆シャンパンのタルト」などが登場。さらに、小ぶりな赤桃をソースでマリネし、軽やかなメレンゲでつつみ込んだ「ペッシュ ド ヴィーニュ＆シャンパンのメレンゲ」など、豊かな余韻が楽しめるメニューにときめく。
セイボリーには、ピーチを閉じ込めたシャンパンゼリーとフォアグラムースを3層に仕立てた「フォアグラのピーチメルバ」や、桃のピクルスが爽やかなアクセントを添える「牛ほほ肉のテリーヌ」などがずらり。
白桃に彩られたタルトなどが並ぶ焼き菓子のトロリーサービスや、ぬいぐるみブランド「NICI（ニキ）」とコラボした開業1周年限定マスコット付きプランにも注目。
名店の料理長が監修する日本酒や酒粕と桃の繊細なマリアージュ
旬の桃の繊細な甘みに、日本酒や酒粕の奥深いうまみを掛け合わせた和のアフタヌーンティー。
こちらは、館内の鮨「みぎわ」と鉄板焼「燈辻（とつじ）」の料理長が監修した、趣あふれるセイボリーが主役。梅の風味を思わせるセミドライピーチを添えた「お稲荷さん セミドライ桃のピクルス」や、オリジナル日本酒の酒粕で仕上げた白身魚にみょうがを合わせた「一口おむすび 白身魚の粕漬けと茗荷 日本酒みぎわの酒粕で」、キャラメリゼした桃を黒毛和牛で包んだ「黒毛和牛のたたき 桃のキャラメリゼ 黒七味昆布塩」などが並ぶ。さらに、日本酒の風味が広がる「スズキの昆布締め 日本酒のジュレ」など、日本料理ならではの感性が光る品々を味わって。
甘味には「桃の琥珀糖」や「白桃の水わらび餅」のほか、あんこ・白桃・黄桃の3種か選べるオリジナルどら焼きも用意。
フレンチ共通の焼き菓子トロリーとともに、和の風情を感じるティータイムを楽しもう。
移ろう景色とともにワインと楽しむ大人のための桃のハイティー
夕方5時以降は、夕暮れから夜景へと移ろう美しい景色を眺めながら、ライトディナーとしても楽しめるコース仕立てのハイティーを提供。
「スモークサーモンと桃のタルト」や「フォアグラピーチメルバ」といった桃を使ったセイボリーに続き、タコのガリシア風などのスモールバイツが登場。メインには「神奈川県やまゆり豚肩のハーブグリル」と「サスティナブル サーモンのグリル」が用意され、ワインによく合うボリュームのある内容が嬉しい。
食後のデザートには、桃のコンポートとソルベにレモンとバニラのエスプーマを重ねた「桃とレモンのタルト」をお届け。
お好みでフリーフロー付きのプランを選んで、日常を忘れる優雅なひとときを。
桃のハイティー“It’s 5 O’clock Somewhere”
場所：35階ロビーラウンジ「Vue Mer」
期間：2026/7/1（水）〜9/13（日）
時間：日〜木 17:00〜21:00／金〜土 17:00〜22:00
料金：コースのみ（食後のコーヒー紅茶付）：7,000円／フリーフロー付き：9,500円
※税・サービス料込み
※事前予約制
※本メニューにはアルコールを使用したお料理が含まれております。20歳未満のお客様および車両を運転されるお客様へのご提供は控えさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください
※上記のお客様や、妊娠中・授乳中のお客様、ノンアルコールでのご提供をご希望のお客様は、ご予約時にお申し付けいただけますと幸いです
みずみずしい桃とシャンパンが美しく重なる上品なご褒美パフェ
夜までのひとときに華を添える、桃とシャンパンを主役にした贅沢なパフェにも注目。
グラスの中には、きらめくシャンパンゼリーや爽やかなピーチソルベ、さらにピーチリキュールが香るパンナコッタが美しく層をなす。みずみずしい桃とシャンパンが織りなす、夏にぴったりの上品な味わいに心が満たされるはず。
窓の外に広がる絶景を眺めながら味わうひとときは、自分へのご褒美やデートなど、特別な日のティータイムにぴったり。
ピーチパフェ
場所：35階ロビーラウンジ「Vue Mer」
期間：2026/7/1（水）〜9/13（日）
時間：日〜木 11:00〜21:00／金〜土 11:00〜22:00
料金：4,500円
※税・サービス料込み
◆アフタヌーンティーの会場は？
優雅な時が流れるラウンジ空間で、フレンチと和が溶け合う特別な体験を
東京湾を一望するロビーラウンジ「Vue Mer」。屋外テラスを備えた開放的な空間の中、シグネチャーのアフタヌーンティーをはじめ、窓の向こうに広がる東京湾の風景と味わいの共演を堪能できる。日常を離れ、上質な一日を演出してくれる憩いの場。
フェアモント東京の35階ロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」にて、2026年7月1日（水）から9月13日（日）まで、旬の桃を贅沢に味わう夏限定メニューが登場。
開業1周年を祝うシャンパンを合わせたフレンチと、日本酒が香る和の2種のアフタヌーンティーが揃う。さらに、きらめく夜景とワインを楽しむハイティーや上品なパフェも用意。時とともに移ろう景色を眺めながら、洗練された特別なひとときを過ごして。
・フェアモント東京の35階ロビーラウンジ「Vue Mer（ビュメール）」で、フレンチと和、2種類の桃のアフタヌーンティーを提供
・期間は、2026年7月1日（水）から9月13日（日）まで
・フレンチのアフタヌーンティーは桃×シャンパン。「桃＆シャンパンのタルト」などのスイーツと贅沢なセイボリーが登場
・和のアフタヌーンティーは館内の鮨店と鉄板焼店の料理長が監修。日本酒を合わせたメニューや、日本料理の技を活かした品が揃う
・フレンチ・和とも、焼き菓子はトロリーサービスで楽しめる
・17時からはコース仕立てのハイティーが登場。ライトディナーとしてもおすすめ
・桃とシャンパンの贅沢なパフェにも注目
シャンパンと桃が華やかにほどけあう特別なフレンチスタイル
ホテルの開業1周年を祝う、シャンパンと桃の華やかなマリアージュを楽しむアフタヌーンティー。
スイーツには、シャンパン香るタルトにバニラクリ―ムとフレッシュピーチを合わせ、パチパチとはじけるポッピングキャンディで遊び心を添えた「桃＆シャンパンのタルト」などが登場。さらに、小ぶりな赤桃をソースでマリネし、軽やかなメレンゲでつつみ込んだ「ペッシュ ド ヴィーニュ＆シャンパンのメレンゲ」など、豊かな余韻が楽しめるメニューにときめく。
セイボリーには、ピーチを閉じ込めたシャンパンゼリーとフォアグラムースを3層に仕立てた「フォアグラのピーチメルバ」や、桃のピクルスが爽やかなアクセントを添える「牛ほほ肉のテリーヌ」などがずらり。
白桃に彩られたタルトなどが並ぶ焼き菓子のトロリーサービスや、ぬいぐるみブランド「NICI（ニキ）」とコラボした開業1周年限定マスコット付きプランにも注目。
名店の料理長が監修する日本酒や酒粕と桃の繊細なマリアージュ
旬の桃の繊細な甘みに、日本酒や酒粕の奥深いうまみを掛け合わせた和のアフタヌーンティー。
こちらは、館内の鮨「みぎわ」と鉄板焼「燈辻（とつじ）」の料理長が監修した、趣あふれるセイボリーが主役。梅の風味を思わせるセミドライピーチを添えた「お稲荷さん セミドライ桃のピクルス」や、オリジナル日本酒の酒粕で仕上げた白身魚にみょうがを合わせた「一口おむすび 白身魚の粕漬けと茗荷 日本酒みぎわの酒粕で」、キャラメリゼした桃を黒毛和牛で包んだ「黒毛和牛のたたき 桃のキャラメリゼ 黒七味昆布塩」などが並ぶ。さらに、日本酒の風味が広がる「スズキの昆布締め 日本酒のジュレ」など、日本料理ならではの感性が光る品々を味わって。
甘味には「桃の琥珀糖」や「白桃の水わらび餅」のほか、あんこ・白桃・黄桃の3種か選べるオリジナルどら焼きも用意。
フレンチ共通の焼き菓子トロリーとともに、和の風情を感じるティータイムを楽しもう。
移ろう景色とともにワインと楽しむ大人のための桃のハイティー
夕方5時以降は、夕暮れから夜景へと移ろう美しい景色を眺めながら、ライトディナーとしても楽しめるコース仕立てのハイティーを提供。
「スモークサーモンと桃のタルト」や「フォアグラピーチメルバ」といった桃を使ったセイボリーに続き、タコのガリシア風などのスモールバイツが登場。メインには「神奈川県やまゆり豚肩のハーブグリル」と「サスティナブル サーモンのグリル」が用意され、ワインによく合うボリュームのある内容が嬉しい。
食後のデザートには、桃のコンポートとソルベにレモンとバニラのエスプーマを重ねた「桃とレモンのタルト」をお届け。
お好みでフリーフロー付きのプランを選んで、日常を忘れる優雅なひとときを。
桃のハイティー“It’s 5 O’clock Somewhere”
場所：35階ロビーラウンジ「Vue Mer」
期間：2026/7/1（水）〜9/13（日）
時間：日〜木 17:00〜21:00／金〜土 17:00〜22:00
料金：コースのみ（食後のコーヒー紅茶付）：7,000円／フリーフロー付き：9,500円
※税・サービス料込み
※事前予約制
※本メニューにはアルコールを使用したお料理が含まれております。20歳未満のお客様および車両を運転されるお客様へのご提供は控えさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください
※上記のお客様や、妊娠中・授乳中のお客様、ノンアルコールでのご提供をご希望のお客様は、ご予約時にお申し付けいただけますと幸いです
みずみずしい桃とシャンパンが美しく重なる上品なご褒美パフェ
夜までのひとときに華を添える、桃とシャンパンを主役にした贅沢なパフェにも注目。
グラスの中には、きらめくシャンパンゼリーや爽やかなピーチソルベ、さらにピーチリキュールが香るパンナコッタが美しく層をなす。みずみずしい桃とシャンパンが織りなす、夏にぴったりの上品な味わいに心が満たされるはず。
窓の外に広がる絶景を眺めながら味わうひとときは、自分へのご褒美やデートなど、特別な日のティータイムにぴったり。
ピーチパフェ
場所：35階ロビーラウンジ「Vue Mer」
期間：2026/7/1（水）〜9/13（日）
時間：日〜木 11:00〜21:00／金〜土 11:00〜22:00
料金：4,500円
※税・サービス料込み
◆アフタヌーンティーの会場は？
優雅な時が流れるラウンジ空間で、フレンチと和が溶け合う特別な体験を
東京湾を一望するロビーラウンジ「Vue Mer」。屋外テラスを備えた開放的な空間の中、シグネチャーのアフタヌーンティーをはじめ、窓の向こうに広がる東京湾の風景と味わいの共演を堪能できる。日常を離れ、上質な一日を演出してくれる憩いの場。