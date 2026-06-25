サラベス 表参道店「夜アフタヌーンティー」を体験。1人1台の3段スタンドに、トリュフポテトなど選べる軽食付き
◆サラベス 表参道店「夜アフタヌーンティー」を体験。1人1台の3段スタンドに、トリュフポテトなど選べる軽食付き
サラベス表参道店で、夜のアフタヌーンティーがスタート！ これまで昼のみだったアフタヌーンティーのスタンドはそのままに、夜限定で選べるサイドメニューが付いて登場。
トリュフ香るポテトや、サクサクでスパイシーなフライドチキンを、スパークリングワインとともに。そんな心躍る新スタイルのアフタヌーンティーを編集部が体験してきました。
この記事の要約レポート
・サラベス表参道店で新たにスタートした「夜アフタヌーンティー」を編集部が体験レポート
・昼のみ販売だったアフタヌーンティーが夜の時間帯に登場！ ディナー利用にもぴったりな新スタイル
・トリュフポテトやフライドチキンなど、選べるサイドメニュー付き
・1人1台のスタンドには、大満足のオープンサンドやお土産に持ち帰り可能なオリジナルジャムも
・乾杯のスパークリングと限定紅茶を片手に、表参道の夜の景色とムーディーな空間を堪能
◆サラベス 表参道店で「夜アフタヌーンティー」がスタート
表参道店で提供開始！サラベスの夜アフタヌーンティー
“ニューヨークの朝食の女王”と称される「サラベス」。これまで昼のみの販売だったアフタヌーンティーが、サラベス表参道店では夜にも楽しめるようになりました！
昼のスタンド内容はそのままに、食事感覚で楽しめるサイドメニューが付いてくることが最大の特徴。1組で1種類選べる軽食は、トリュフポテトやフライドチキン、ワカモレ&チップなどお店の人気メニューがラインナップ。
店内は夕方から夜にかけて照明が落とされ、ムーディーな雰囲気に。食事を楽しむうちに外が暗くなっていくトワイライトの時間は、昼間にはないワクワク感に満ちていました。
◆トリュフポテトやオープンサンド。ボリューム満点の夜アフタヌーンティーを実食レポート
別皿提供の軽食メニューはディナータイムだけ
まずは「夜アフタヌーンティー」ならではの新スタイル、1組で1種類選べるサイドメニューからご紹介。今回編集部は、特別に2種類を試食させていただきました！
ひとつ目は「トリュフフレンチ」。カリッと揚げたほくほくのポテトに、トリュフとマッシュルーム、グラナパダーノチーズがたっぷり。テーブルに置かれた瞬間、一気に気分が上がる1皿です。芳醇なトリュフの香りが食欲を誘い、アフタヌーンティーの合間につまむ塩気としても相性抜群。
ふたつ目は「フライドチキン」。サクサク食感のクリスピーフライドチキンに、バターミルクコールスローが添えられた1皿。チキンはピリッとスパイスが効いていますが、ハニーマスタードがからむと絶妙な甘じょっぱさでついつい食べる手が止まりません。鶏むね肉を使用しているため、ボリュームがありながらも後味は不思議とさっぱり。食事としての満足感を求める方にもイチオシのメニューです。
1人1台ずつ提供。3段のティースタンドを独り占め
運ばれてきた瞬間、思わず声を上げてしまうのが、1人1台ずつ提供される3段スタンドの存在感。自分だけのスタンドが目の前にあるという特別感は格別です。
下の段から順にオープンサンド、焼き菓子とスコーン、そして彩り豊かなケーキが並んでおり、1人分とは思えないほどの充実ぶり。誰かとシェアするのも楽しいですが、1人1台のスタンドなら自分のペースでゆったりといただくことができますね。
食べ応え抜群！ボリューム満点のオープンサンド
下段に並んでいるのは、グリルチキンとサーモンの2種類のオープンサンド。なんとこちらは、サラベスの人気メニューである「エッグベネディクト」にも使われる、こだわりのチキンとサーモンなのだそう。
驚いたのはその具材の大きさ。1人分としてチキンとサーモンがそれぞれ2枚ずつ、豪快に盛り付けられています。香ばしく焼き上げられたチキンと、濃厚なサーモンの味わいはどちらも食べ応え抜群で、ディナーとしてもしっかり満足できるボリューム感です。
ジャムはお土産として持ち帰りOK。スコーン2種と焼き菓子
中段には、2種類のスコーンとビスケットが登場。この日は、プレーンと「ホワイトチョコ＆ドライクランベリー」のスコーンが並んでいました。ふわふわで軽い食感のホイップバターに加え、サラベスオリジナルのジャムが小瓶で添えられているのも魅力。全5種類の中からランダムで提供されるジャムですが、編集部はチャンキーアップルとミックスベリーをいただきました。
実はこのジャム、実際にお店で販売されているもの。もしアフタヌーンティーで余ったら、お土産として持ち帰ることができるんです！ 自宅でも気軽にサラベスの味を楽しめるとあり、あえて使わずにそのまま持ち帰るファンも多いのだとか。
個性豊かなスイーツ3種で、至福のご褒美タイム
ティースタンドの上段には、3種のスイーツが華やかに並びます。「レモンのパウンドケーキ」は、しっとりとした生地の中にレモンの香りが広がり、夏らしい爽やかな1品です。
「ニューヨークチーズケーキ」は、濃厚なチーズの味わいが絶品。添えられている生クリームやブルーベリーソースともよく合います。
「3種のチョコのプリン」は、なめらかな口当たりのムースに、砕いたチョコのサクサク感がアクセント。香りや食感など、異なる表情を持っている3種のスイーツは、最後のひと口まで大満足のラインナップでした。
◆HARNEY & SONSの紅茶とスパークリングワイン付き。デートや女子会におすすめ
NY発の紅茶とスパークリングワインで乾杯
ドリンクには、NY発のティーブランド「HARNEY & SONS」の茶葉が7〜8種類もラインナップ。ポットで運ばれてくる飲み頃の紅茶を、おしゃれなカップに注いでいただきます。カップ1杯ちょっとの小ぶりなポットなので、お食事に合わせて色々なフレーバーを気軽に試せるのが魅力です。
なかでもおすすめは、アフタヌーンティー限定で提供される「PARIS」。バニラとキャラメルのような甘さがアフタヌーンティーにぴったりで、コクがあるのでミルクを合わせるのもおすすめです。
さらに、贅沢な夜を演出してくれる、乾杯のスパークリングワイン付き。オープンサンドや選べるサイドメニューなど、食事系のメニューが充実しているからこそ、お酒とのマリアージュもぐっと楽しくなりそうです。
夜の表参道で、心満たされるひとときを
洗練された照明やテーブル、椅子のデザインが目を引く店内は、昼間の明るい雰囲気とは一変し、夜は落ち着いたムードへと様変わりします。円形のソファ席は、2人だけの空間をじっくり楽しめるため、気心知れた友人との会話やデートにも最適。
ゆったりとした時間が流れる空間は、忙しい毎日のリフレッシュにぴったり。サラベスが提案する夜アフタヌーンティーに、大切な人とお出かけしてみてはいかがでしょうか。
サラベス表参道店で、夜のアフタヌーンティーがスタート！ これまで昼のみだったアフタヌーンティーのスタンドはそのままに、夜限定で選べるサイドメニューが付いて登場。
トリュフ香るポテトや、サクサクでスパイシーなフライドチキンを、スパークリングワインとともに。そんな心躍る新スタイルのアフタヌーンティーを編集部が体験してきました。
・サラベス表参道店で新たにスタートした「夜アフタヌーンティー」を編集部が体験レポート
・昼のみ販売だったアフタヌーンティーが夜の時間帯に登場！ ディナー利用にもぴったりな新スタイル
・トリュフポテトやフライドチキンなど、選べるサイドメニュー付き
・1人1台のスタンドには、大満足のオープンサンドやお土産に持ち帰り可能なオリジナルジャムも
・乾杯のスパークリングと限定紅茶を片手に、表参道の夜の景色とムーディーな空間を堪能
◆サラベス 表参道店で「夜アフタヌーンティー」がスタート
表参道店で提供開始！サラベスの夜アフタヌーンティー
“ニューヨークの朝食の女王”と称される「サラベス」。これまで昼のみの販売だったアフタヌーンティーが、サラベス表参道店では夜にも楽しめるようになりました！
昼のスタンド内容はそのままに、食事感覚で楽しめるサイドメニューが付いてくることが最大の特徴。1組で1種類選べる軽食は、トリュフポテトやフライドチキン、ワカモレ&チップなどお店の人気メニューがラインナップ。
店内は夕方から夜にかけて照明が落とされ、ムーディーな雰囲気に。食事を楽しむうちに外が暗くなっていくトワイライトの時間は、昼間にはないワクワク感に満ちていました。
◆トリュフポテトやオープンサンド。ボリューム満点の夜アフタヌーンティーを実食レポート
別皿提供の軽食メニューはディナータイムだけ
まずは「夜アフタヌーンティー」ならではの新スタイル、1組で1種類選べるサイドメニューからご紹介。今回編集部は、特別に2種類を試食させていただきました！
ひとつ目は「トリュフフレンチ」。カリッと揚げたほくほくのポテトに、トリュフとマッシュルーム、グラナパダーノチーズがたっぷり。テーブルに置かれた瞬間、一気に気分が上がる1皿です。芳醇なトリュフの香りが食欲を誘い、アフタヌーンティーの合間につまむ塩気としても相性抜群。
ふたつ目は「フライドチキン」。サクサク食感のクリスピーフライドチキンに、バターミルクコールスローが添えられた1皿。チキンはピリッとスパイスが効いていますが、ハニーマスタードがからむと絶妙な甘じょっぱさでついつい食べる手が止まりません。鶏むね肉を使用しているため、ボリュームがありながらも後味は不思議とさっぱり。食事としての満足感を求める方にもイチオシのメニューです。
1人1台ずつ提供。3段のティースタンドを独り占め
運ばれてきた瞬間、思わず声を上げてしまうのが、1人1台ずつ提供される3段スタンドの存在感。自分だけのスタンドが目の前にあるという特別感は格別です。
下の段から順にオープンサンド、焼き菓子とスコーン、そして彩り豊かなケーキが並んでおり、1人分とは思えないほどの充実ぶり。誰かとシェアするのも楽しいですが、1人1台のスタンドなら自分のペースでゆったりといただくことができますね。
食べ応え抜群！ボリューム満点のオープンサンド
下段に並んでいるのは、グリルチキンとサーモンの2種類のオープンサンド。なんとこちらは、サラベスの人気メニューである「エッグベネディクト」にも使われる、こだわりのチキンとサーモンなのだそう。
驚いたのはその具材の大きさ。1人分としてチキンとサーモンがそれぞれ2枚ずつ、豪快に盛り付けられています。香ばしく焼き上げられたチキンと、濃厚なサーモンの味わいはどちらも食べ応え抜群で、ディナーとしてもしっかり満足できるボリューム感です。
ジャムはお土産として持ち帰りOK。スコーン2種と焼き菓子
中段には、2種類のスコーンとビスケットが登場。この日は、プレーンと「ホワイトチョコ＆ドライクランベリー」のスコーンが並んでいました。ふわふわで軽い食感のホイップバターに加え、サラベスオリジナルのジャムが小瓶で添えられているのも魅力。全5種類の中からランダムで提供されるジャムですが、編集部はチャンキーアップルとミックスベリーをいただきました。
実はこのジャム、実際にお店で販売されているもの。もしアフタヌーンティーで余ったら、お土産として持ち帰ることができるんです！ 自宅でも気軽にサラベスの味を楽しめるとあり、あえて使わずにそのまま持ち帰るファンも多いのだとか。
個性豊かなスイーツ3種で、至福のご褒美タイム
ティースタンドの上段には、3種のスイーツが華やかに並びます。「レモンのパウンドケーキ」は、しっとりとした生地の中にレモンの香りが広がり、夏らしい爽やかな1品です。
「ニューヨークチーズケーキ」は、濃厚なチーズの味わいが絶品。添えられている生クリームやブルーベリーソースともよく合います。
「3種のチョコのプリン」は、なめらかな口当たりのムースに、砕いたチョコのサクサク感がアクセント。香りや食感など、異なる表情を持っている3種のスイーツは、最後のひと口まで大満足のラインナップでした。
◆HARNEY & SONSの紅茶とスパークリングワイン付き。デートや女子会におすすめ
NY発の紅茶とスパークリングワインで乾杯
ドリンクには、NY発のティーブランド「HARNEY & SONS」の茶葉が7〜8種類もラインナップ。ポットで運ばれてくる飲み頃の紅茶を、おしゃれなカップに注いでいただきます。カップ1杯ちょっとの小ぶりなポットなので、お食事に合わせて色々なフレーバーを気軽に試せるのが魅力です。
なかでもおすすめは、アフタヌーンティー限定で提供される「PARIS」。バニラとキャラメルのような甘さがアフタヌーンティーにぴったりで、コクがあるのでミルクを合わせるのもおすすめです。
さらに、贅沢な夜を演出してくれる、乾杯のスパークリングワイン付き。オープンサンドや選べるサイドメニューなど、食事系のメニューが充実しているからこそ、お酒とのマリアージュもぐっと楽しくなりそうです。
夜の表参道で、心満たされるひとときを
洗練された照明やテーブル、椅子のデザインが目を引く店内は、昼間の明るい雰囲気とは一変し、夜は落ち着いたムードへと様変わりします。円形のソファ席は、2人だけの空間をじっくり楽しめるため、気心知れた友人との会話やデートにも最適。
ゆったりとした時間が流れる空間は、忙しい毎日のリフレッシュにぴったり。サラベスが提案する夜アフタヌーンティーに、大切な人とお出かけしてみてはいかがでしょうか。