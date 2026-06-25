ALL2,500円以下！おひとりさまにおすすめの東京駅直結ランチ3選。カウンター席があるから、ひとりでも気兼ねなく
◆ALL2,500円以下！おひとりさまにおすすめの東京駅直結ランチ3選。カウンター席があるから、ひとりでも気兼ねなく
画像：ゴドノフ東京丸ビル店、Monan新丸ビル ※画像はイメージです
雨に濡れずに行ける駅直結のレストランは、梅雨どきには嬉しい存在。今回は、東京駅直結で、ひとりでも居心地のいいお店のランチを厳選。どの店も、周りの目を気にせずくつろげるカウンター席を完備しているうえ、平日2,500円以下で楽しめるから、ひとりプチご褒美ランチにもぴったり！
この記事の要約レポート
・東京駅直結でカウンター席のあるレストランを厳選。ひとりでも気兼ねなくプチ贅沢ランチが楽しめる店ばかり
・ゴドノフ東京丸ビル店：モスクワの名店の味が楽しめるロシア料理店。平日限定のお得なランチコースをカウンター席で
・Monan新丸ビル：スタイリッシュなカウンター席は居心地も抜群。エスニックのランチコースはタパスの盛り合わせや選べるメインなど
・島おでんMIKE丸の内店：兵庫・淡路島の食材を使った島おでんの専門店。おばんざいとおでんのランチコースにほっこり
◆ゴドノフ東京 丸ビル店（東京）
駅直結のバーのようなカウンター席で、絶品ロシア料理のランチを
東京駅直結の丸ビル5階に店を構え、窓から東京駅のレトロな景観を眺められる「ゴドノフ東京 丸ビル店」。モスクワで広く愛される名店の味が日本で楽しめる、話題のロシア料理レストラン。
平日のランチタイムにおすすめなのが、モスクワ本店のボルシチやサラダに、シェフおまかせのメインが付いた1,980円のお手頃な平日限定ランチコース。モスクワ本店の味と東京オリジナル料理が融合した、極上の味わいを満喫できる。
ワインやウイスキーがカラフルに並ぶバーのようなカウンター席は、おひとりさまにぴったり。ゆったりと時間が流れるおしゃれな空間で、気兼ねなく本格ロシア料理を味わって。
▼ひとり利用の口コミコメント
・平日14時だったので空いていて東京駅目の前の景色の良い席でした。1人でのんびりできました。コース内容も充実しているのでリーズナブルだと思います（tanchanさん）
・リピートですが、一人ランチの予約ができ、メインが日替わりなことが、お気に入りです（さちぼんさん）
▼おすすめプラン
【平日・お得なランチコース】シェフおまかせメインなど（平日限定）
店舗名：ゴドノフ東京 丸ビル店
住所：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 5F
メニュー例：
・サラダ
・ボルシチのスープ
・黒パン
・シェフ欧風おまかせメイン(ロシア以外の場合もございます)
・デザート二種盛合せ
・コーヒーまたは、紅茶
提供期間：通年
料金：1,980円
※税・サ込
◆Mon an 新丸ビル（東京）
駅直結でおしゃれなカウンターへ。世界のエスニックランチにときめく
東京駅直結、新丸ビルの5階に位置し、目の前に東京駅の赤煉瓦を望む「Mon an 新丸ビル」。アジアやヨーロッパ、中東など、世界中のエスニック料理がひとつのテーブルで楽しめるおしゃれな一軒。
ランチで味わいたいのは、こだわりのブルスケッタやエスニックタパスの5種盛り合わせといった前菜に、9種類から選べるメインが付く2,300円の「スタンダードコース」。世界各国の“おいしい”がちりばめられた1皿に心が躍る。
スタイリッシュでありながら居心地のよいカウンター席は、ひとりでの気軽な利用におすすめ。東京駅舎を眺めながら、肩ひじ張らずに美食のひとときを楽しんで。
▼ひとり利用の口コミコメント
・前菜は5種類あって楽しめました。メインが選べるのもうれしいですね（あずさん）
・カウンター席の利用でしたが、広く快適に過ごすことが出来ました。店員さんがとてもお洒落で、明るくお料理の説明をしてくださったことが嬉しかったです（chikarinnさん）
▼おすすめプラン
【スタンダードコース】前菜や選べるメインなど全3皿
店舗名：Mon an 新丸ビル
住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 5F
メニュー例：
（1）前菜〜アミューズ〜
例）渋谷チーズスタンドのリコッタチーズと自家製ローストビーフのブルスケッタ
（2）タパス5種盛り合わせ
例）・中東のフムスと蓮根
・旬のポタージュ
・タコとじゃがいものスペイン風
・蒸し茄子とタイ料理ラープガイ
・海老とトマトのブロシェット
（3）選べるメイン
A 大山鶏のガパオライス
B 黒毛和牛のフォー
C 赤海老と烏賊のパッタイ
D 蒸し鶏のシーザーサラダ
E 特製グリーンカレー ＋300円
F サーロインステーキ ＋600円
G 牧草牛フィレカツ ＋1,000円
H 牛カツグリーンカレー ＋1,300円
I 有田牛サーロインステーキ ＋3,000円
※ランチセットデザート ＋400円
提供期間：通年
料金：2,300円
※税・サ込
◆島おでん MIKE 丸の内店（東京）
駅直結の特等席。落ち着いたカウンターで島おでんランチにほっこり
東京駅直結、丸の内ブリックスクエアの3階にある「島おでん MIKE 丸の内店」。兵庫・淡路島から届く海・山・畑の旬の素材を、こだわりの出汁で炊き上げた島おでんの専門店。
平日限定の2,400円のランチコースは、本日のおばんざいや茶碗蒸し、鱧出汁（はもだし）おでん3種に、炊き込みご飯、甘味まで揃った充実の内容。滋味深くやさしい出汁のおいしさに、心がほっこりとほどける。
気軽に立ち寄りやすいカウンター席は、目の前で供される島おでんを自分のペースで楽しめるのがうれしいポイント。落ち着いた和の空間で、ひとり気兼ねなく、贅沢な大人ランチを満喫して。
▼おすすめプラン
【おばんざいとおでんのコース】茶碗蒸し、鱧出汁おでんなど（平日限定）
店舗名：島おでん MIKE 丸の内店
住所：東京都千代田区丸の内2-6-1 ブリックスクエア 3F
メニュー例：
■本日のおばんざい
■北坂たまごの茶碗蒸し
■MIKEの鱧出汁おでん 3種
▽三種お選びください
・ミケ自慢の出汁が染みた大根
・淡路産牛すじ
・こんにゃく
・厚揚げ
・島野菜の巾着
・梅チーズ巾着
・淡路・北坂たまご
・淡路わかめ
・淡路産セロリ入りつくね
・淡路新玉ねぎ
・新筍と山椒（+700円）
・たこ（+400円）
・淡路グルメトマト バジル味噌 （＋400円）
・地ハマグリ 酢橘 （＋800円）
■旬の炊き込みご飯、香物、汁物
▽＋1,000円でミケ自慢の〆の1皿に変更できます
・ミケの玉子丼
・鶏白湯バターラーメン
■一口甘味と季節の果物、ほうじ茶
提供期間：通年
料金：2,400円
※税・サ込
画像：ゴドノフ東京丸ビル店、Monan新丸ビル ※画像はイメージです
雨に濡れずに行ける駅直結のレストランは、梅雨どきには嬉しい存在。今回は、東京駅直結で、ひとりでも居心地のいいお店のランチを厳選。どの店も、周りの目を気にせずくつろげるカウンター席を完備しているうえ、平日2,500円以下で楽しめるから、ひとりプチご褒美ランチにもぴったり！
・東京駅直結でカウンター席のあるレストランを厳選。ひとりでも気兼ねなくプチ贅沢ランチが楽しめる店ばかり
・ゴドノフ東京丸ビル店：モスクワの名店の味が楽しめるロシア料理店。平日限定のお得なランチコースをカウンター席で
・Monan新丸ビル：スタイリッシュなカウンター席は居心地も抜群。エスニックのランチコースはタパスの盛り合わせや選べるメインなど
・島おでんMIKE丸の内店：兵庫・淡路島の食材を使った島おでんの専門店。おばんざいとおでんのランチコースにほっこり
◆ゴドノフ東京 丸ビル店（東京）
駅直結のバーのようなカウンター席で、絶品ロシア料理のランチを
東京駅直結の丸ビル5階に店を構え、窓から東京駅のレトロな景観を眺められる「ゴドノフ東京 丸ビル店」。モスクワで広く愛される名店の味が日本で楽しめる、話題のロシア料理レストラン。
平日のランチタイムにおすすめなのが、モスクワ本店のボルシチやサラダに、シェフおまかせのメインが付いた1,980円のお手頃な平日限定ランチコース。モスクワ本店の味と東京オリジナル料理が融合した、極上の味わいを満喫できる。
ワインやウイスキーがカラフルに並ぶバーのようなカウンター席は、おひとりさまにぴったり。ゆったりと時間が流れるおしゃれな空間で、気兼ねなく本格ロシア料理を味わって。
▼ひとり利用の口コミコメント
・平日14時だったので空いていて東京駅目の前の景色の良い席でした。1人でのんびりできました。コース内容も充実しているのでリーズナブルだと思います（tanchanさん）
・リピートですが、一人ランチの予約ができ、メインが日替わりなことが、お気に入りです（さちぼんさん）
▼おすすめプラン
【平日・お得なランチコース】シェフおまかせメインなど（平日限定）
店舗名：ゴドノフ東京 丸ビル店
住所：東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 5F
メニュー例：
・サラダ
・ボルシチのスープ
・黒パン
・シェフ欧風おまかせメイン(ロシア以外の場合もございます)
・デザート二種盛合せ
・コーヒーまたは、紅茶
提供期間：通年
料金：1,980円
※税・サ込
◆Mon an 新丸ビル（東京）
駅直結でおしゃれなカウンターへ。世界のエスニックランチにときめく
東京駅直結、新丸ビルの5階に位置し、目の前に東京駅の赤煉瓦を望む「Mon an 新丸ビル」。アジアやヨーロッパ、中東など、世界中のエスニック料理がひとつのテーブルで楽しめるおしゃれな一軒。
ランチで味わいたいのは、こだわりのブルスケッタやエスニックタパスの5種盛り合わせといった前菜に、9種類から選べるメインが付く2,300円の「スタンダードコース」。世界各国の“おいしい”がちりばめられた1皿に心が躍る。
スタイリッシュでありながら居心地のよいカウンター席は、ひとりでの気軽な利用におすすめ。東京駅舎を眺めながら、肩ひじ張らずに美食のひとときを楽しんで。
▼ひとり利用の口コミコメント
・前菜は5種類あって楽しめました。メインが選べるのもうれしいですね（あずさん）
・カウンター席の利用でしたが、広く快適に過ごすことが出来ました。店員さんがとてもお洒落で、明るくお料理の説明をしてくださったことが嬉しかったです（chikarinnさん）
▼おすすめプラン
【スタンダードコース】前菜や選べるメインなど全3皿
店舗名：Mon an 新丸ビル
住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 5F
メニュー例：
（1）前菜〜アミューズ〜
例）渋谷チーズスタンドのリコッタチーズと自家製ローストビーフのブルスケッタ
（2）タパス5種盛り合わせ
例）・中東のフムスと蓮根
・旬のポタージュ
・タコとじゃがいものスペイン風
・蒸し茄子とタイ料理ラープガイ
・海老とトマトのブロシェット
（3）選べるメイン
A 大山鶏のガパオライス
B 黒毛和牛のフォー
C 赤海老と烏賊のパッタイ
D 蒸し鶏のシーザーサラダ
E 特製グリーンカレー ＋300円
F サーロインステーキ ＋600円
G 牧草牛フィレカツ ＋1,000円
H 牛カツグリーンカレー ＋1,300円
I 有田牛サーロインステーキ ＋3,000円
※ランチセットデザート ＋400円
提供期間：通年
料金：2,300円
※税・サ込
◆島おでん MIKE 丸の内店（東京）
駅直結の特等席。落ち着いたカウンターで島おでんランチにほっこり
東京駅直結、丸の内ブリックスクエアの3階にある「島おでん MIKE 丸の内店」。兵庫・淡路島から届く海・山・畑の旬の素材を、こだわりの出汁で炊き上げた島おでんの専門店。
平日限定の2,400円のランチコースは、本日のおばんざいや茶碗蒸し、鱧出汁（はもだし）おでん3種に、炊き込みご飯、甘味まで揃った充実の内容。滋味深くやさしい出汁のおいしさに、心がほっこりとほどける。
気軽に立ち寄りやすいカウンター席は、目の前で供される島おでんを自分のペースで楽しめるのがうれしいポイント。落ち着いた和の空間で、ひとり気兼ねなく、贅沢な大人ランチを満喫して。
▼おすすめプラン
【おばんざいとおでんのコース】茶碗蒸し、鱧出汁おでんなど（平日限定）
店舗名：島おでん MIKE 丸の内店
住所：東京都千代田区丸の内2-6-1 ブリックスクエア 3F
メニュー例：
■本日のおばんざい
■北坂たまごの茶碗蒸し
■MIKEの鱧出汁おでん 3種
▽三種お選びください
・ミケ自慢の出汁が染みた大根
・淡路産牛すじ
・こんにゃく
・厚揚げ
・島野菜の巾着
・梅チーズ巾着
・淡路・北坂たまご
・淡路わかめ
・淡路産セロリ入りつくね
・淡路新玉ねぎ
・新筍と山椒（+700円）
・たこ（+400円）
・淡路グルメトマト バジル味噌 （＋400円）
・地ハマグリ 酢橘 （＋800円）
■旬の炊き込みご飯、香物、汁物
▽＋1,000円でミケ自慢の〆の1皿に変更できます
・ミケの玉子丼
・鶏白湯バターラーメン
■一口甘味と季節の果物、ほうじ茶
提供期間：通年
料金：2,400円
※税・サ込