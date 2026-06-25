ウェスティンホテル大阪「メロンアフタヌーンティー」。フレッシュメロンと数々のスイーツを1人1台のスタンドで
◆ウェスティンホテル大阪「メロンアフタヌーンティー」。フレッシュメロンと数々のスイーツを1人1台のスタンドで
ウェスティンホテル大阪の「ロビーラウンジ」のリニューアルオープンを記念して、2026年7月11日（土）から8月31日（月）までの期間限定で「メロンアフタヌーンティー」を開催。
1名につき1台のティースタンドで、旬のメロンの魅力をぎゅっと詰め込んだ贅沢なラインナップをお届け。自然光が降り注ぐ吹き抜け空間で、心地よい上質なひとときを過ごして。
この記事の要約レポート
・ウェスティンホテル大阪の「ロビーラウンジ」で「メロンアフタヌーンティー」を開催
・ロビーラウンジのリニューアルオープンを記念したアフタヌーンティー。期間は2026年7月11日（土）から8月31日（月）まで
・1人1台用意されるティースタンドには、赤肉と青肉、2種類のフレッシュメロンが
・「メロンクリームソーダゼリー」や「メロンパフェ風パンナコッタ」など涼やかなデザートが並ぶ
・愛らしいビジュアルの「メロンパンスコーン」や、スイーツと調和するセイボリーも
・ホテルのバーテンダーが考案したメロンベースのノンアルコールドリンクにも注目
メロンの食べ比べも！涼やかにきらめくスイーツの数々
1段目には、メロンの皮を器に見立てた遊び心のある盛り付けで、赤肉メロンと青肉メロンの食べ比べができるフレッシュメロンが。人気の「メロンショートケーキ」は、メロンの味わいに合わせてクリームもよりリッチな甘さに。さらに、夏らしく涼やかにきらめいて清涼感を演出する「メロンクリームソーダゼリー」も並び、メロン好きの心をくすぐるラインナップ。
愛らしいホワイトベアーにときめく表情豊かなスイーツ
2段目には、愛らしい「ホワイトベアーのメロンケーキ」をはじめ、みずみずしい香りと表情豊かなスイーツが集結。なめらかな口どけの「赤メロンムース」や、軽やかな食感の「メロンのタルト」、「メロンのパウンドケーキ」、そしてビジュアルも心くすぐる「メロンパフェ風パンナコッタ」が勢揃い。メロンの魅力を“見る・香る・味わう”のすべてで堪能して。
メロンパンスコーンや生ハムメロンなど華やかな1皿
3段目には、2種の焼き菓子と4種のセイボリーが華やかに並ぶ。メロンパンの表面のカリカリ食感まで再現し、外はザクっと、中はしっとり仕上げた「メロンパンスコーン」や、濃厚なメロンチョコクリームを閉じ込めたスタッフいちおしの「サンドクッキー」に注目して。
セイボリーはレストラン「アマデウス」のシェフ幸野江利子氏が担当し、王道の「生ハムメロン」から、ハーブが香る「シュリンプアボカドタルト オーロラソース」、うまみあふれる「パストラミとピクルスのサンドイッチ」、そして「ビーツのコーンカップ クリームチーズ」まで、スイーツとの調和を意識した4品が用意される。
バーテンダーが考案したトロピカルなオプションドリンク
オプションの「パラダイス・ミルキーミックス」は、ホテルバーテンダーがこのアフタヌーンティーのためだけに考案したノンアルコールドリンク。メロンをベースにシェイク風に仕立て、マンゴーとオレンジをアクセントに加えた、上品でトロピカルな味わいが魅力。今だけの特別な1杯を、ぜひアフタヌーンティーと一緒に楽しんで。
都会の喧騒を忘れる穏やかな空間で、優雅な夏のひとときを過ごしてみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
陽射しが降り注ぐ上質なホテルラウンジで至高のアフタヌーンタイムを
ウェスティンホテル大阪内にある「ロビーラウンジ」。3階分吹き抜けの店内は窓からの陽射しがたっぷり降り注ぐ開放感ある空間。女子会はもちろん、家族やカップルで過ごしても記憶に残るひとときになるはず。
ウェスティンホテル大阪の「ロビーラウンジ」のリニューアルオープンを記念して、2026年7月11日（土）から8月31日（月）までの期間限定で「メロンアフタヌーンティー」を開催。
1名につき1台のティースタンドで、旬のメロンの魅力をぎゅっと詰め込んだ贅沢なラインナップをお届け。自然光が降り注ぐ吹き抜け空間で、心地よい上質なひとときを過ごして。
・ウェスティンホテル大阪の「ロビーラウンジ」で「メロンアフタヌーンティー」を開催
・ロビーラウンジのリニューアルオープンを記念したアフタヌーンティー。期間は2026年7月11日（土）から8月31日（月）まで
・1人1台用意されるティースタンドには、赤肉と青肉、2種類のフレッシュメロンが
・「メロンクリームソーダゼリー」や「メロンパフェ風パンナコッタ」など涼やかなデザートが並ぶ
・愛らしいビジュアルの「メロンパンスコーン」や、スイーツと調和するセイボリーも
・ホテルのバーテンダーが考案したメロンベースのノンアルコールドリンクにも注目
メロンの食べ比べも！涼やかにきらめくスイーツの数々
1段目には、メロンの皮を器に見立てた遊び心のある盛り付けで、赤肉メロンと青肉メロンの食べ比べができるフレッシュメロンが。人気の「メロンショートケーキ」は、メロンの味わいに合わせてクリームもよりリッチな甘さに。さらに、夏らしく涼やかにきらめいて清涼感を演出する「メロンクリームソーダゼリー」も並び、メロン好きの心をくすぐるラインナップ。
愛らしいホワイトベアーにときめく表情豊かなスイーツ
2段目には、愛らしい「ホワイトベアーのメロンケーキ」をはじめ、みずみずしい香りと表情豊かなスイーツが集結。なめらかな口どけの「赤メロンムース」や、軽やかな食感の「メロンのタルト」、「メロンのパウンドケーキ」、そしてビジュアルも心くすぐる「メロンパフェ風パンナコッタ」が勢揃い。メロンの魅力を“見る・香る・味わう”のすべてで堪能して。
メロンパンスコーンや生ハムメロンなど華やかな1皿
3段目には、2種の焼き菓子と4種のセイボリーが華やかに並ぶ。メロンパンの表面のカリカリ食感まで再現し、外はザクっと、中はしっとり仕上げた「メロンパンスコーン」や、濃厚なメロンチョコクリームを閉じ込めたスタッフいちおしの「サンドクッキー」に注目して。
セイボリーはレストラン「アマデウス」のシェフ幸野江利子氏が担当し、王道の「生ハムメロン」から、ハーブが香る「シュリンプアボカドタルト オーロラソース」、うまみあふれる「パストラミとピクルスのサンドイッチ」、そして「ビーツのコーンカップ クリームチーズ」まで、スイーツとの調和を意識した4品が用意される。
バーテンダーが考案したトロピカルなオプションドリンク
オプションの「パラダイス・ミルキーミックス」は、ホテルバーテンダーがこのアフタヌーンティーのためだけに考案したノンアルコールドリンク。メロンをベースにシェイク風に仕立て、マンゴーとオレンジをアクセントに加えた、上品でトロピカルな味わいが魅力。今だけの特別な1杯を、ぜひアフタヌーンティーと一緒に楽しんで。
都会の喧騒を忘れる穏やかな空間で、優雅な夏のひとときを過ごしてみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
陽射しが降り注ぐ上質なホテルラウンジで至高のアフタヌーンタイムを
ウェスティンホテル大阪内にある「ロビーラウンジ」。3階分吹き抜けの店内は窓からの陽射しがたっぷり降り注ぐ開放感ある空間。女子会はもちろん、家族やカップルで過ごしても記憶に残るひとときになるはず。