ストリングスホテル東京インターコンチネンタルのピーチアフタヌーンティー。桃×お茶のスイーツと洗練されたセイボリー
◆ストリングスホテル東京インターコンチネンタルのピーチアフタヌーンティー。桃×お茶のスイーツと洗練されたセイボリー
品川にあるストリングスホテル東京インターコンチネンタルのイタリアングリル「メロディア」に、旬の桃とお茶を味わう「ピーチ＆ティーセレクションアフタヌーンティー」が登場。
白桃ウーロン茶のゼリーを添えたムースなど、みずみずしい桃に厳選したお茶を合わせた上品なスイーツがラインナップ。さらに、桃の甘みにチーズや生ハムを重ねたセイボリーも。
期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで。
この記事の要約レポート
・ストリングスホテル東京インターコンチネンタルのイタリアングリル「メロディア」で、「ピーチ＆ティーセレクションアフタヌーンティー」開催
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・旬のみずみずしい桃と、芳醇なお茶を組み合わせたスイーツがラインナップ
・別皿のセイボリーは、「桃とモッツァレラのパニプリ」や「桃とトマトのガスパチョ バジルクリーム」などの3品
・甘く華やかな香りが楽しめるモクテル＆カクテルのオプションも
みずみずしい桃とお茶の香りに満たされるスイーツ
スイーツの主役は、透明感あふれる旬のみずみずしい桃。白桃ウーロン茶ゼリーが添えられた「桃のムース」や、桃とクリームのまろやかさにラベンダーが重なる上品な「桃のショートケーキ」など、桃とお茶の組み合わせが楽しめるメニューがずらり。
ほかにも、桃のやさしい甘みとチーズのコクにアールグレイが香る「桃とチーズのクラフティー」や、グリーンティーを合わせたひんやり冷たい「桃のソルベ」、オリジナルブレンドティーを使った「桃のシュークリーム」、「桃とエルダーフラワーのミニパフェ」など、つややかなスイーツが勢揃い。
さらに、桃のやわらかな甘みとウバ茶の香りを閉じ込めた「桃とウバ茶のスコーン」も。赤桃とパッションフルーツの甘酸っぱさにジャスミンティーが香る特製ジャムをたっぷりつけて召し上がれ。
桃の甘みと塩味のバランスが絶妙なセイボリー
別皿で用意されるセイボリーは、桃の上品な甘みをアクセントにした3種類。
食感が楽しいパニプリに、桃の甘みとチーズ、生ハムの塩味を重ねた「桃とモッツァレラのパニプリ」は、軽やかでありながらも奥行きのある味わいが魅力。
バジルとトマトが織りなす爽やかな「桃とトマトのガスパチョ バジルクリーム」や、「サーモンとピーナッツバターのサンド」など、夏らしいメニューがお目見え。
甘みと塩味が調和した洗練されたメニューを、スイーツの合間に楽しんで。
甘く華やかな香りが広がるオプションカクテル
アフタヌーンティーの世界観をさらに引き立てる、オプションのカクテルにも注目。ホテルのバーテンダーが特別に仕立てるモクテル「桃薫」と、カクテル「フラメンコ」の2種類をラインナップ。グラスいっぱいに広がる果実の甘く芳醇な香りに心がときめく。各1,650円の追加料金で楽しめるから、ぜひオーダーして。
開放感あふれる空間で、桃とお茶が織りなす涼やかなティータイムを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ホテル高層階のエレガントな空間でスターシェフの逸品や厳選ワインを
品川駅直結、ストリングスホテル東京インターコンチネンタルにオープンしたイタリアングリル「メロディア」。ダイナミックなオープンキッチンで作られる、旬食材のうまみを最大限に引き出した料理の数々。家族や友人とのランチから、ビジネスでの会食、華やかなコースディナーまでさまざまなシーンでリザーブを。
品川にあるストリングスホテル東京インターコンチネンタルのイタリアングリル「メロディア」に、旬の桃とお茶を味わう「ピーチ＆ティーセレクションアフタヌーンティー」が登場。
白桃ウーロン茶のゼリーを添えたムースなど、みずみずしい桃に厳選したお茶を合わせた上品なスイーツがラインナップ。さらに、桃の甘みにチーズや生ハムを重ねたセイボリーも。
この記事の要約レポート
・ストリングスホテル東京インターコンチネンタルのイタリアングリル「メロディア」で、「ピーチ＆ティーセレクションアフタヌーンティー」開催
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・旬のみずみずしい桃と、芳醇なお茶を組み合わせたスイーツがラインナップ
・別皿のセイボリーは、「桃とモッツァレラのパニプリ」や「桃とトマトのガスパチョ バジルクリーム」などの3品
・甘く華やかな香りが楽しめるモクテル＆カクテルのオプションも
みずみずしい桃とお茶の香りに満たされるスイーツ
スイーツの主役は、透明感あふれる旬のみずみずしい桃。白桃ウーロン茶ゼリーが添えられた「桃のムース」や、桃とクリームのまろやかさにラベンダーが重なる上品な「桃のショートケーキ」など、桃とお茶の組み合わせが楽しめるメニューがずらり。
ほかにも、桃のやさしい甘みとチーズのコクにアールグレイが香る「桃とチーズのクラフティー」や、グリーンティーを合わせたひんやり冷たい「桃のソルベ」、オリジナルブレンドティーを使った「桃のシュークリーム」、「桃とエルダーフラワーのミニパフェ」など、つややかなスイーツが勢揃い。
さらに、桃のやわらかな甘みとウバ茶の香りを閉じ込めた「桃とウバ茶のスコーン」も。赤桃とパッションフルーツの甘酸っぱさにジャスミンティーが香る特製ジャムをたっぷりつけて召し上がれ。
桃の甘みと塩味のバランスが絶妙なセイボリー
別皿で用意されるセイボリーは、桃の上品な甘みをアクセントにした3種類。
食感が楽しいパニプリに、桃の甘みとチーズ、生ハムの塩味を重ねた「桃とモッツァレラのパニプリ」は、軽やかでありながらも奥行きのある味わいが魅力。
バジルとトマトが織りなす爽やかな「桃とトマトのガスパチョ バジルクリーム」や、「サーモンとピーナッツバターのサンド」など、夏らしいメニューがお目見え。
甘みと塩味が調和した洗練されたメニューを、スイーツの合間に楽しんで。
甘く華やかな香りが広がるオプションカクテル
アフタヌーンティーの世界観をさらに引き立てる、オプションのカクテルにも注目。ホテルのバーテンダーが特別に仕立てるモクテル「桃薫」と、カクテル「フラメンコ」の2種類をラインナップ。グラスいっぱいに広がる果実の甘く芳醇な香りに心がときめく。各1,650円の追加料金で楽しめるから、ぜひオーダーして。
開放感あふれる空間で、桃とお茶が織りなす涼やかなティータイムを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ホテル高層階のエレガントな空間でスターシェフの逸品や厳選ワインを
品川駅直結、ストリングスホテル東京インターコンチネンタルにオープンしたイタリアングリル「メロディア」。ダイナミックなオープンキッチンで作られる、旬食材のうまみを最大限に引き出した料理の数々。家族や友人とのランチから、ビジネスでの会食、華やかなコースディナーまでさまざまなシーンでリザーブを。