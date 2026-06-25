銀座で3,000円以下！コスパ最強のビュッフェ3選。窯焼きの熱々ピザやパン食べ放題、デリ＆ポップオーバー食べ放題まで
◆銀座で3,000円以下！コスパ最強のビュッフェ3選。窯焼きの熱々ピザやパン食べ放題、デリ＆ポップオーバー食べ放題まで
老舗や高級店が立ち並ぶ大人の街・銀座で、ショッピングの合間にもぴったりな3,000円以下のコスパ最強のビュッフェをご紹介。窯で焼き上げる熱々のピザや焼きたてのパン食べ放題など、個性豊かなビュッフェを厳選。
銀座らしいおしゃれな空間で、高クオリティの料理を心ゆくまで堪能できるから、女子会や友人とのランチにぴったり。しっかり食べたい日のプチ贅沢にぜひ選んでみて。
◆The Kitchen Salvatore Cuomo GINZA
焼きたてがうれしい！おしゃれな空間で薪窯ピッツァをほおばるランチ
銀座一丁目駅から徒歩約1分とアクセス至便、日本にナポリピッツァを広めたことで知られるサルヴァトーレ・クオモ氏がプロデュースした｢The Kitchen Salvatore Cuomo GINZA｣。ホテルの2階に位置するお店は、サルヴァトーレ氏のキッチンに招かれたかのような広々としたおしゃれな空間。
こちらでいただけるのは、全国各地から仕入れる新鮮な食材の持ち味を最大限に引き出した本場ナポリの味。そんな本格的な味わいを思う存分楽しみたいなら、平日限定のビュッフェがおすすめ。産地直送の有機野菜を選べるドレッシングでいただくサラダや、週替わりの特製煮込み料理などの前菜、パスタなどがラインナップ。中でも注目したいのが薪窯で焼き上げる外はカリッ、中はふんわり、そしてモチモチのピッツァ。マルゲリータやビスマルク、マリナーラなどの約8種類が焼きたてで楽しめる。
ラグジュアリーながらもリラックスできる場所で、温かみのあるサービスが受けられる心地よい時間を、パートナーや友人とともにを過ごして。
【スタンダードランチブッフェ】薪窯焼きピッツァやパスタ等+カフェフリー(平日限定2,900円)
店舗名：The Kitchen Salvatore Cuomo GINZA
住所： 東京都中央区銀座1-13-15 ダイワロイネットホテル銀座PREMIER 2F
提供期間：2025年10月1日（水）〜
料金：大人2,900円、お子様（5歳〜10歳）2,500円
※税・サ込
◆The WAREHOUSE／アロフト東京銀座
野菜をたっぷりいただいて、体を整えエネルギーをチャージ
東銀座駅からから徒歩約2分のライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」2階にある「The WAREHOUSE」。こちらはモダンとヴィンテージが共存するスタイリッシュなダイニング。天井まで届く大きな窓に面したテーブル席は開放感があり、リラックスして過ごせそう。
セミオープンキッチンから提供されるメニューは、選りすぐりの素材を使ったアメリカンカジュアルスタイル。特に人気のサラダバーは、色とりどりの野菜がずらりと並び、思い思いのサラダをカスタムできるのがうれしい。さらに、「ラタトゥイユ」や「海老と海藻のセビーチェ」などのシェフオリジナルレシピのデリ、焼きたてのポップオーバーも食べ放題。大満足のラインナップだから、サラダだけをとことんいただくのもよし、メイン料理を追加オーダーして豪華に楽しむのもよし。大切な人とヘルシーなサラダバーを楽しみながらおしゃべりをすれば、リフレッシュできそう！
【ランチ】30種類のデリ＆サラダバー+焼きたてポップオーバー
店舗名：The WAREHOUSE／アロフト東京銀座
住所：東京都中央区銀座6-14-3 アロフト東京銀座2F
提供期間：2026年1月1日（木）〜
料金：3,000円
※税・サ込
◆REFUEL+ cafe & bar／ lyf銀座東京
パンやマフィンは焼きたて＆オーダー式。10組限定のランチプチビュッフェ
東京駅や銀座エリアからのアクセス良好なホテル「lyf銀座東京」に併設のカフェバー「REFUEL+ cafe & bar」は、ホテルのフロントと一体になったオープンエアなお店。スタイリッシュな照明やウォールアート、遊び心あふれるインテリアを取り入れており、フォトジェニックな空間が広がるのが魅力的。リーズナブルながら華やかなフードメニューは、日替わりのパスタやデザート、お酒に合う一品料理などバラエティ豊か。
人気のプチビュッフェは、2026年7月1日（水）にリニューアル。1日10組限定のランチプチビュッフェで、サラダやカポナータ、トマトパスタなどの冷菜やスープやご飯もの、デザートが並ぶ。また、クロワッサンや塩パンなどのブレッドやマフィン、スコーンなど15種類以上を、オーダーごとに焼きたてでテーブルにお届け。さらに、多彩なティーセレクションのほかに、コーヒーやジュースなどが飲み放題なのもうれしい。女子会や友人とのランチにぜひ。
【焼きたてパンと冷菜を楽しむオーダー＆プチビュッフェ】+コーヒー・紅茶12種類飲み放題(時間無制限/平日)
店舗名：REFUEL+ cafe & bar／ lyf銀座東京
住所：東京都中央区京橋2-5-4 lyf銀座東京1・2F
提供期間：2026年7月1日（水）〜
料金：大人2,480円、小学生1,480円、幼児（3才〜未就学）780円
※税・サ込
老舗や高級店が立ち並ぶ大人の街・銀座で、ショッピングの合間にもぴったりな3,000円以下のコスパ最強のビュッフェをご紹介。窯で焼き上げる熱々のピザや焼きたてのパン食べ放題など、個性豊かなビュッフェを厳選。
銀座らしいおしゃれな空間で、高クオリティの料理を心ゆくまで堪能できるから、女子会や友人とのランチにぴったり。しっかり食べたい日のプチ贅沢にぜひ選んでみて。
焼きたてがうれしい！おしゃれな空間で薪窯ピッツァをほおばるランチ
銀座一丁目駅から徒歩約1分とアクセス至便、日本にナポリピッツァを広めたことで知られるサルヴァトーレ・クオモ氏がプロデュースした｢The Kitchen Salvatore Cuomo GINZA｣。ホテルの2階に位置するお店は、サルヴァトーレ氏のキッチンに招かれたかのような広々としたおしゃれな空間。
こちらでいただけるのは、全国各地から仕入れる新鮮な食材の持ち味を最大限に引き出した本場ナポリの味。そんな本格的な味わいを思う存分楽しみたいなら、平日限定のビュッフェがおすすめ。産地直送の有機野菜を選べるドレッシングでいただくサラダや、週替わりの特製煮込み料理などの前菜、パスタなどがラインナップ。中でも注目したいのが薪窯で焼き上げる外はカリッ、中はふんわり、そしてモチモチのピッツァ。マルゲリータやビスマルク、マリナーラなどの約8種類が焼きたてで楽しめる。
ラグジュアリーながらもリラックスできる場所で、温かみのあるサービスが受けられる心地よい時間を、パートナーや友人とともにを過ごして。
【スタンダードランチブッフェ】薪窯焼きピッツァやパスタ等+カフェフリー(平日限定2,900円)
店舗名：The Kitchen Salvatore Cuomo GINZA
住所： 東京都中央区銀座1-13-15 ダイワロイネットホテル銀座PREMIER 2F
提供期間：2025年10月1日（水）〜
料金：大人2,900円、お子様（5歳〜10歳）2,500円
※税・サ込
◆The WAREHOUSE／アロフト東京銀座
野菜をたっぷりいただいて、体を整えエネルギーをチャージ
東銀座駅からから徒歩約2分のライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」2階にある「The WAREHOUSE」。こちらはモダンとヴィンテージが共存するスタイリッシュなダイニング。天井まで届く大きな窓に面したテーブル席は開放感があり、リラックスして過ごせそう。
セミオープンキッチンから提供されるメニューは、選りすぐりの素材を使ったアメリカンカジュアルスタイル。特に人気のサラダバーは、色とりどりの野菜がずらりと並び、思い思いのサラダをカスタムできるのがうれしい。さらに、「ラタトゥイユ」や「海老と海藻のセビーチェ」などのシェフオリジナルレシピのデリ、焼きたてのポップオーバーも食べ放題。大満足のラインナップだから、サラダだけをとことんいただくのもよし、メイン料理を追加オーダーして豪華に楽しむのもよし。大切な人とヘルシーなサラダバーを楽しみながらおしゃべりをすれば、リフレッシュできそう！
【ランチ】30種類のデリ＆サラダバー+焼きたてポップオーバー
店舗名：The WAREHOUSE／アロフト東京銀座
住所：東京都中央区銀座6-14-3 アロフト東京銀座2F
提供期間：2026年1月1日（木）〜
料金：3,000円
※税・サ込
◆REFUEL+ cafe & bar／ lyf銀座東京
パンやマフィンは焼きたて＆オーダー式。10組限定のランチプチビュッフェ
東京駅や銀座エリアからのアクセス良好なホテル「lyf銀座東京」に併設のカフェバー「REFUEL+ cafe & bar」は、ホテルのフロントと一体になったオープンエアなお店。スタイリッシュな照明やウォールアート、遊び心あふれるインテリアを取り入れており、フォトジェニックな空間が広がるのが魅力的。リーズナブルながら華やかなフードメニューは、日替わりのパスタやデザート、お酒に合う一品料理などバラエティ豊か。
人気のプチビュッフェは、2026年7月1日（水）にリニューアル。1日10組限定のランチプチビュッフェで、サラダやカポナータ、トマトパスタなどの冷菜やスープやご飯もの、デザートが並ぶ。また、クロワッサンや塩パンなどのブレッドやマフィン、スコーンなど15種類以上を、オーダーごとに焼きたてでテーブルにお届け。さらに、多彩なティーセレクションのほかに、コーヒーやジュースなどが飲み放題なのもうれしい。女子会や友人とのランチにぜひ。
【焼きたてパンと冷菜を楽しむオーダー＆プチビュッフェ】+コーヒー・紅茶12種類飲み放題(時間無制限/平日)
店舗名：REFUEL+ cafe & bar／ lyf銀座東京
住所：東京都中央区京橋2-5-4 lyf銀座東京1・2F
提供期間：2026年7月1日（水）〜
料金：大人2,480円、小学生1,480円、幼児（3才〜未就学）780円
※税・サ込