東京のレトロかわいいアフタヌーンティー3選。クリームソーダやプリンアラモードなど懐かしの純喫茶メニューでタイムスリップ
◆東京のレトロかわいいアフタヌーンティー3選。クリームソーダやプリンアラモードなど懐かしの純喫茶メニューでタイムスリップ
画像：Celecroix／ホテルザセレスティン東京芝
いつもとちょっと違うティータイムを楽しむなら、「レトロ」がテーマのアフタヌーンティーはいかが？ 懐かしのクリームソーダや昔ながらの硬めのプリン、セイボリーにはナポリタンをイメージした1品やたまごサンド、タコさんウィンナーなど、ノスタルジックでかわいらしいメニューに心がほっこり温まる。喫茶店文化の魅力に浸りながら、タイムスリップ気分を味わって。
この記事の要約レポート
・東京で楽しめる、レトロなアフタヌーンティーを厳選。昔ながらのプリンやクリームソーダでノスタルジックな気分に
・ABCcanteenルミネ池袋店：「平成レトロ」をテーマに、NYカップケーキやコットンキャンディーフレンチトーストなどかわいいメニューが勢揃い
・SAUS／ダブルツリーbyヒルトン東京有明：ミニプリンアラモードやメロンソーダをイメージしたゼリーなど、喫茶店の定番メニューをホテルクオリティで
・Celecroix／ホテルザセレスティン東京芝：昔ながらのカラメルプリンやレトロピザトーストといった懐かしメニュー。フリードリンクにはクリームソーダも
◆ABC canteen ルミネ池袋店（池袋）
くまさんフロートにときめく、かわいいがいっぱいの平成レトロなティータイム
池袋駅から徒歩1分、ルミネ池袋の8階にあるカフェ食堂「ABC canteen ルミネ池袋店」では、懐かしさとかわいらしさが融合した「平成レトロアフタヌーンティー」が楽しめる。
手作りにこだわったスイーツは、カラフルなNYカップケーキややさしい甘さのレトロプリン、ふわふわのコットンキャンディーフレンチトーストなど、心はずむラインナップ。チーズハンバーガーやタコさんウィンナーといったセイボリーもどこか懐かしい。さらに推しカラーを選べるくまさんのフロートや、チェキ貸出の特典が付いているのも嬉しいポイント。
フォトジェニックなスイーツに囲まれて、まるでタイムスリップしたかのような特別なティータイムを。
【平成レトロアフタヌーンティー】カップケーキ2種、プリンなど+くまさんの推しカラーフロート+チェキ貸出
店舗名：ABC canteen ルミネ池袋店
住所：東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋店 8F
提供期間：2026/5/11（月）〜
料金：3,500円
※税・サ込
◆SAUS／ダブルツリーbyヒルトン東京有明（有明）
憧れのホテルクオリティで味わう、懐かしの喫茶店メニュー
ダブルツリーbyヒルトン東京有明のオールデイダイニング「SAUS」から、喫茶店の定番メニューを上質に仕立てたアフタヌーンティーが登場。
スイーツにはミニプリンアラモードやメロンソーダをイメージしたゼリーなど、世代を超えて愛され続けるメニューが勢揃い。甘いものの合間につまみたいセイボリーも、ナポリタンを思わせるキッシュやたまごサンドなど、喫茶店気分を高めてくれるラインナップ。
老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト」の紅茶やコーヒーとのペアリングを楽しみながら、心ほどけるようなゆったりとした時間を過ごして。
レトロ喫茶アフタヌーンティー+ティーフリー付き（【平日限定】）
店舗名：SAUS／ダブルツリーbyヒルトン東京有明
住所：東京都江東区有明3-7-3 ダブルツリーbyヒルトン東京有明 1F
提供期間：〜2026/8/2（日）
料金：4,200円
※税・サ込
◆Celecroix／ホテル ザ セレスティン東京芝（芝公園）
クリームソーダも飲み放題。和モダン空間で楽しむレトロな午後
「ホテル ザ セレスティン東京芝」の1階にあるカフェ＆バーラウンジ「セレクロワ」では、期間限定の「懐かしのレトロ Afternoon Tea」がお目見え。
華やかな3段スタンドには、昔ながらのカラメルプリンやラムネのソルベ、レトロピザトーストなどエモーショナルな思い出のメニューが並び、ノスタルジックなティータイムを演出。フリードリンクは、懐かしのクリームソーダやパリの紅茶ブランド「Nina’s」など30種類以上が揃うから、飲み比べるのも楽しい。
江戸小紋などをあしらった落ち着きのある和モダンな空間で、お土産の紅茶セットとともに、時間を忘れるような素敵な午後のひとときを満喫して。
懐かしのレトロ Afternoon Tea+カフェフリー+お土産Ninas3種セット（7/4〜9/6・平日限定）
店舗名：Celecroix／ホテル ザ セレスティン東京芝
住所：東京都港区芝3-23-1 ホテル ザ セレスティン東京芝 1F
提供期間：2026/7/4（土）〜9/6（日）
料金：5,500円
※税・サ込
画像：Celecroix／ホテルザセレスティン東京芝
いつもとちょっと違うティータイムを楽しむなら、「レトロ」がテーマのアフタヌーンティーはいかが？ 懐かしのクリームソーダや昔ながらの硬めのプリン、セイボリーにはナポリタンをイメージした1品やたまごサンド、タコさんウィンナーなど、ノスタルジックでかわいらしいメニューに心がほっこり温まる。喫茶店文化の魅力に浸りながら、タイムスリップ気分を味わって。
・東京で楽しめる、レトロなアフタヌーンティーを厳選。昔ながらのプリンやクリームソーダでノスタルジックな気分に
・ABCcanteenルミネ池袋店：「平成レトロ」をテーマに、NYカップケーキやコットンキャンディーフレンチトーストなどかわいいメニューが勢揃い
・SAUS／ダブルツリーbyヒルトン東京有明：ミニプリンアラモードやメロンソーダをイメージしたゼリーなど、喫茶店の定番メニューをホテルクオリティで
・Celecroix／ホテルザセレスティン東京芝：昔ながらのカラメルプリンやレトロピザトーストといった懐かしメニュー。フリードリンクにはクリームソーダも
◆ABC canteen ルミネ池袋店（池袋）
くまさんフロートにときめく、かわいいがいっぱいの平成レトロなティータイム
池袋駅から徒歩1分、ルミネ池袋の8階にあるカフェ食堂「ABC canteen ルミネ池袋店」では、懐かしさとかわいらしさが融合した「平成レトロアフタヌーンティー」が楽しめる。
手作りにこだわったスイーツは、カラフルなNYカップケーキややさしい甘さのレトロプリン、ふわふわのコットンキャンディーフレンチトーストなど、心はずむラインナップ。チーズハンバーガーやタコさんウィンナーといったセイボリーもどこか懐かしい。さらに推しカラーを選べるくまさんのフロートや、チェキ貸出の特典が付いているのも嬉しいポイント。
フォトジェニックなスイーツに囲まれて、まるでタイムスリップしたかのような特別なティータイムを。
【平成レトロアフタヌーンティー】カップケーキ2種、プリンなど+くまさんの推しカラーフロート+チェキ貸出
店舗名：ABC canteen ルミネ池袋店
住所：東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋店 8F
提供期間：2026/5/11（月）〜
料金：3,500円
※税・サ込
◆SAUS／ダブルツリーbyヒルトン東京有明（有明）
憧れのホテルクオリティで味わう、懐かしの喫茶店メニュー
ダブルツリーbyヒルトン東京有明のオールデイダイニング「SAUS」から、喫茶店の定番メニューを上質に仕立てたアフタヌーンティーが登場。
スイーツにはミニプリンアラモードやメロンソーダをイメージしたゼリーなど、世代を超えて愛され続けるメニューが勢揃い。甘いものの合間につまみたいセイボリーも、ナポリタンを思わせるキッシュやたまごサンドなど、喫茶店気分を高めてくれるラインナップ。
老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト」の紅茶やコーヒーとのペアリングを楽しみながら、心ほどけるようなゆったりとした時間を過ごして。
レトロ喫茶アフタヌーンティー+ティーフリー付き（【平日限定】）
店舗名：SAUS／ダブルツリーbyヒルトン東京有明
住所：東京都江東区有明3-7-3 ダブルツリーbyヒルトン東京有明 1F
提供期間：〜2026/8/2（日）
料金：4,200円
※税・サ込
◆Celecroix／ホテル ザ セレスティン東京芝（芝公園）
クリームソーダも飲み放題。和モダン空間で楽しむレトロな午後
「ホテル ザ セレスティン東京芝」の1階にあるカフェ＆バーラウンジ「セレクロワ」では、期間限定の「懐かしのレトロ Afternoon Tea」がお目見え。
華やかな3段スタンドには、昔ながらのカラメルプリンやラムネのソルベ、レトロピザトーストなどエモーショナルな思い出のメニューが並び、ノスタルジックなティータイムを演出。フリードリンクは、懐かしのクリームソーダやパリの紅茶ブランド「Nina’s」など30種類以上が揃うから、飲み比べるのも楽しい。
江戸小紋などをあしらった落ち着きのある和モダンな空間で、お土産の紅茶セットとともに、時間を忘れるような素敵な午後のひとときを満喫して。
懐かしのレトロ Afternoon Tea+カフェフリー+お土産Ninas3種セット（7/4〜9/6・平日限定）
店舗名：Celecroix／ホテル ザ セレスティン東京芝
住所：東京都港区芝3-23-1 ホテル ザ セレスティン東京芝 1F
提供期間：2026/7/4（土）〜9/6（日）
料金：5,500円
※税・サ込