「吹っ切れた」覚醒予感の24歳! “全盛期の香川真司”を彷彿とさせる高速ターンに期待【W杯】
この男の覚醒こそ、日本が頂点を目ざすうえで欠かせない。
事前キャンプ地のモンテレイから現地取材を続けてきたなかで、ひときわ期待を抱かせる存在が鈴木唯人だ。
どんな局面でも物怖じせず、自分のリズムを崩さない。肝の据わった受け答えからも、そのメンタルの強さが伝わってくる。このアタッカーが新たな“ブースト”となれば、日本は間違いなく上位進出に近づく。今大会のキーマンになり得る存在と言っていい。
グループステージ最終戦のスウェーデン戦を前に、鈴木は力強く意気込みを語った。
「この前の試合よりも難しい展開になるはずです。良い相手なんでね。もうちょいちゃんとした試合になると思います。良い選手はいますが、５バックなのに意外にスペースがあったり。それよりも自分のプレーを出すのが重要だと考えています」
途中出場したチュニジア戦では、初めてワールドカップの舞台に立ち、その空気を肌で感じた。その経験が、大きな自信につながったという。
「正直、鎖骨骨折から復帰してからは、自分でも納得できるコンディションではありませんでした。でも、この前の試合に少し出させてもらって吹っ切れた感覚がありました。より自信を取り戻せた感じもあるので、次はいつもどおり僕らしくプレーできるかなという感覚ではあります」
持ち前の推進力に加え、全盛期の香川真司を彷彿とさせる鋭い高速ターンで攻撃に違いを生み出せるか。
鈴木が覚醒したとき、日本代表は本気で世界一を狙えるチームになる。そんな期待を抱かせるだけのポテンシャルを、この24歳は確かに秘めている。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
事前キャンプ地のモンテレイから現地取材を続けてきたなかで、ひときわ期待を抱かせる存在が鈴木唯人だ。
どんな局面でも物怖じせず、自分のリズムを崩さない。肝の据わった受け答えからも、そのメンタルの強さが伝わってくる。このアタッカーが新たな“ブースト”となれば、日本は間違いなく上位進出に近づく。今大会のキーマンになり得る存在と言っていい。
「この前の試合よりも難しい展開になるはずです。良い相手なんでね。もうちょいちゃんとした試合になると思います。良い選手はいますが、５バックなのに意外にスペースがあったり。それよりも自分のプレーを出すのが重要だと考えています」
途中出場したチュニジア戦では、初めてワールドカップの舞台に立ち、その空気を肌で感じた。その経験が、大きな自信につながったという。
「正直、鎖骨骨折から復帰してからは、自分でも納得できるコンディションではありませんでした。でも、この前の試合に少し出させてもらって吹っ切れた感覚がありました。より自信を取り戻せた感じもあるので、次はいつもどおり僕らしくプレーできるかなという感覚ではあります」
持ち前の推進力に加え、全盛期の香川真司を彷彿とさせる鋭い高速ターンで攻撃に違いを生み出せるか。
鈴木が覚醒したとき、日本代表は本気で世界一を狙えるチームになる。そんな期待を抱かせるだけのポテンシャルを、この24歳は確かに秘めている。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番