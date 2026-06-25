25日7時半ごろ、青森県で震度6強の揺れを観測する地震がありました。気象庁は、さらに大きな地震に注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は発表しないと説明しました。

気象庁によりますと、25日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県階上町で震度6強、八戸市で震度6弱の揺れを観測したほか、北海道から伊豆諸島にかけての広い範囲で揺れを観測しました。

気象庁は会見で、さらに大きな地震に注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は発表しないと説明しました。

今回の地震を精査した結果、巨大地震が想定されるエリアで起きた地震ではあるものの、マグニチュードが発表基準の7より小さいことから、発表を見送ったということです。

ただ、「常に地震は起こりうると想定して生活してほしい」として、揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度は最大震度6強程度の地震に注意し、特に今後、2〜3日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあるとして注意を呼びかけています。

気象庁によりますと、地震の規模を示すマグニチュードは速報値で6.9、震源の深さは50キロで、この地震による津波の被害の心配はないということです。