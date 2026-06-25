ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺ・砂田将宏（２６）が新章に突入した。ＬＤＨ所属の後輩アーティストが増え、いつの間にか中堅グループに。現状を見つめ直すとともに飛躍を誓う日々を過ごしている。昨年のレーベル移籍からを“第二章”と掲げ、７月８日からホールツアー「ＢＥＡＴ ＢＬＡＳＴ Ｚ」で９都市を巡る。個人としては俳優業に力を入れ、４月のドラマ初主演に続き、８月２１日公開の映画「ウォーターガーディアンズ」でスクリーンデビューを飾る。新章で実現したい夢の数々を公言した。

−７月からツアー開幕。ステージへの意気込みや見どころを教えて。

「ホールも結構な数をやってきて、やり尽くした感もあったけど、今回から新しい演出家の方に入っていただいて作っていく中で、まだやってないことがあるなと気付いた。バンド編成にしたのは、生の音楽を聴くことで普段のストレスを忘れて空間を楽しんで、余韻に浸って仕事を頑張るというような、ライブの醍醐味を存分に発揮したいと思ったから。本物のライブを見せたいです」

−昨年レーベルを移籍したが、何か変わったか。

「変わりました。メンバーの意識がすごく変わった。夢をかなえるために“第二章”を迎えた。気付いたら、僕らもＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥで中堅。このままでいいのかという葛藤があった。自分たちを客観的に理解することができたし、ここを目指そうみたいな明確な道も示してくれた。未来を一緒に考えて、グループとして良い方向に進んだ感じがしますね」

−第二章はどんな章にしたいのか。目標は。

「誰もが知ってる国民的なグループになることですね。そこにたどり着いたら、新たな章が迎えられるかもしれない。第一章は、たくさん悔しい思いをしました。デビュー前に思い描いたビジョンとかけ離れてしまった部分が正直ある。でもそれがあっての第二章。第二章は、大事な章になるような気がしています」

−２０代後半となり、ＬＤＨでは中堅となった。

「嫌だな〜。一生後輩でいたいです（笑）。先輩の背中をずっと追いかけてきたけど、もしかしたら俺らの背中を見ている後輩もいるかもしれないので、かっこいい背中にならないとなって、思えるようになりました」

−ＬＤＨの中で“プロ後輩”と呼ばれている。

「噂によると、プロ後輩は僕で三代目。初代が（ＥＸＩＬＥの）ＮＡＯＴＯさん、二代目が（ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの）佐藤大樹くん。僕は就任したばかりです（笑）」

−プロ後輩の自覚は。

「プライベートでご飯に連れていってもらう時も自然と後輩ムーブをしちゃう。メンバーからすごいなと言われるのは、正月休みに先輩と２年連続で旅行に行っている。１２月ぐらいに『正月何しますか？一緒に行きませんか？』と誘う。今年は（ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの）藤原樹くんと行って、去年は佐藤大樹くんと八木勇征くんの３人で行きました。プロ後輩の座を譲る気はない」

−個人としては今、何章目を迎えているか。

「プロになってからを第二章と捉えると、夢が大きすぎて２割にも届かない。夢はハリウッドスター。最初に持った夢がハリウッドスターなんですよ。保育園の頃、みんながケーキ屋さんとか夢を言ってる中で、一人だけハリウッドスターになりますと言う映像が残っている。ジャッキー・チェンのようになりたい」

−学生時代はサッカー選手を目指し、ポルトガルＳＬベンフィカにサッカー留学をした経験も。

「ハリウッドスターの次の夢は、世界で活躍するサッカー選手でした。とにかく世界を舞台にしたいと思っていた。今年ワールドカップ代表入りした同い年の瀬古歩夢選手とも小学生の頃、よく試合していた。同い年でデカくて、瀬古選手と１対１になるのだけは本当に避けたいくらいだった。ワールドカップに選ばれてびっくりしました」

−日本代表にエールを。

「日本が年々強くなっていて楽しみですよね。勝ってほしいな。今回は若手が結構入ってきたので、すごい楽しみ。そこを知らない相手がいるからこそ、何が起きるかが分からない。国を背負っているだけでもすごいプレッシャーだと思う。本当にリスペクトの気持ちでしかない。純粋にサッカーを楽しんでほしい」

◇砂田将宏（すなだ・まさひろ）２０００年５月１７日生まれ。大阪府出身。小学生の時にポルトガルの強豪クラブ・ベンフィカにサッカー留学経験も。１３年に「ＧＬＯＢＡＬ ＪＡＰＡＮ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ」に合格し、１４年から３年半にわたってＮＹに音楽留学。１８年にＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺを結成し、１９年５月にデビュー。個人としては俳優業にも力を入れ、ドラマ初主演作は「ＡＩに話しすぎた男」（２６年）。ハマっている物事はランニング、玄米と鶏肉。