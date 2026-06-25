横浜地方気象台（資料写真）

横浜地方気象台は２５日、台風７号に関する気象解説情報を発表した。神奈川県内は前線や低気圧の影響で台風接近前の２５日から激しい雨の降る所があり、２７日は台風の影響で警報級の大雨になる恐れがあるとして、低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に注意するよう呼びかけている。

気象台によると、台風７号は２５日午前３時時点で沖縄の南にあり、１時間におよそ１０キロの速さで北北東へ進んでいる。中心気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートル。台風は沖縄の南を北上後、進路を東寄りに変えて２７〜２８日頃に関東甲信地方へ接近する恐れがある。

２５、２６日は前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、１時間に３０ミリの激しい雨の降る所がある。２６日午前６時までの２４時間に予想される降水量は東部で８０ミリ、西部は１００ミリ。その後、２７日午前６時までの２４時間では東部が５０ミリ、西部は８０ミリ。台風の影響が見込まれる２８日午前６時までの２４時間では東部、西部ともに２００ミリを予想している。