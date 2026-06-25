意外に楽しい！女子に喜ばれる「雨の日のスポーツデート」９パターン
梅雨どきのデートは、屋内で過ごすことが多くなるぶん、どうしてもマンネリに陥りがちなもの。ここは同じインドアでも、体を動かす「スポーツデート」を提案して、退屈そうにしていた彼女の笑顔を引き出したいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「意外に楽しい！女子に喜ばれる『雨の日のスポーツデート』」をご紹介します。
【１】励まし合うことで信頼関係も強まる「ジムでトレーニング」
「運動不足解消が目的だったけど、それ以上の効果がありました」（20代女性）というように、カップルでトレーニングに励むことには、さまざまなメリットがあるようです。ダイエット効果はもちろん、相手への思いやりなども育まれて、素敵な夏が迎えられるでしょう。
【２】外はどしゃ降りでも夏気分を先取りできる「温水プール」
「ジメジメ気分が一瞬で吹き飛んだ！」（10代女性）というように、温水プールへ出掛けて、早くも今年最初の水着デートを実現させてしまうプランです。「そう簡単に水着にはなれない…」と断られるおそれもあるので、時間に余裕を持って誘いましょう。
【３】街中の施設なら雨の日もサクッと行ける「ボルダリング」
「こんな近場にあるなら、梅雨が明けてもまた来たいと思った」（20代女性）というように、便利な立地にあるボルダリングジムも、雨の日に行くのにうってつけかもしれません。気に入ってもらえたら、季節や天候にかかわらず定番のデートスポットになりそうです。
【４】オトナ女子を誘いたい「シミュレーションゴルフ」
「ゴルフバーだったから、飲みながらスポーツできて新鮮だった（笑）」（20代女性）というように、ゴルフに興味を持ち始めた大人な彼女と、シミュレーションゴルフをするのも楽しそうです。一般的な練習場も「半屋内」なので、打ちっぱなしに興じるのも悪くないでしょう。
【５】真夏よりむしろ快適にプレイできる「屋内テニス」
「久々に体を動かして気分爽快。でも夏だったら絶対バテてた」（20代女性）というように、本格的に汗を流せる屋内テニスなら、アクティブな彼女も満足してくれそうです。夏ほどの猛暑には見舞われないので、「いいチョイス！」と感心してもらえるかしれません。
【６】なまった体が心地よくほぐれていく「ヨガ」
「お陰で、低気圧のせいで重かった頭がスッキリした」（20代女性）というように、深い呼吸とゆったりとした動きで心身を活性化してくれるヨガも、女性には好評のようです。家で行うことも可能ですが、外出してクラスに参加したほうがデートっぽくていいでしょう。
【７】のんびりラリーでほどよく心拍数を上げる「卓球」
「お互い体がなまってて、打ち返すので精一杯。そんなグダグダ具合も楽しかった（笑）」（20代女性）というように、遊び感覚で行う卓球なら、運動強度もこの時期にちょうどいいかもしれません。点数を競うのではなく、ラリーの回数を数えて絆を深めたいところです。
【８】ゲーム感覚かと思いきや意外に足腰に効く「ボウリング」
「部屋でゲームするより盛り上がったし、思ったよりいい運動になった」（10代女性）というように、ゲーム対戦に煮詰まってきたら、ボウリングに繰り出すのもいいでしょう。ハイスコアを狙うことに躍起にならずに、和気あいあいと楽しみましょう。
【９】手軽にストレス発散するのにピッタリの「バッティング」
「映画帰りに寄っただけだけど、予想以上にスカッとした！」（20代女性）というように、バッティングセンターに行けば、特別に時間を割かなくても気軽に気分転換ができそうです。パッとしないデートが続いているなら、「すぐそこだから行こう！」と提案してみましょう。
マンネリデートが続くと、ふたりの仲もギクシャクしてきそうです。上手にスポーツを取り入れて、悪天候でも存分にデートを楽しみましょう。（安藤美穂）
【１】励まし合うことで信頼関係も強まる「ジムでトレーニング」
「運動不足解消が目的だったけど、それ以上の効果がありました」（20代女性）というように、カップルでトレーニングに励むことには、さまざまなメリットがあるようです。ダイエット効果はもちろん、相手への思いやりなども育まれて、素敵な夏が迎えられるでしょう。
「ジメジメ気分が一瞬で吹き飛んだ！」（10代女性）というように、温水プールへ出掛けて、早くも今年最初の水着デートを実現させてしまうプランです。「そう簡単に水着にはなれない…」と断られるおそれもあるので、時間に余裕を持って誘いましょう。
【３】街中の施設なら雨の日もサクッと行ける「ボルダリング」
「こんな近場にあるなら、梅雨が明けてもまた来たいと思った」（20代女性）というように、便利な立地にあるボルダリングジムも、雨の日に行くのにうってつけかもしれません。気に入ってもらえたら、季節や天候にかかわらず定番のデートスポットになりそうです。
【４】オトナ女子を誘いたい「シミュレーションゴルフ」
「ゴルフバーだったから、飲みながらスポーツできて新鮮だった（笑）」（20代女性）というように、ゴルフに興味を持ち始めた大人な彼女と、シミュレーションゴルフをするのも楽しそうです。一般的な練習場も「半屋内」なので、打ちっぱなしに興じるのも悪くないでしょう。
【５】真夏よりむしろ快適にプレイできる「屋内テニス」
「久々に体を動かして気分爽快。でも夏だったら絶対バテてた」（20代女性）というように、本格的に汗を流せる屋内テニスなら、アクティブな彼女も満足してくれそうです。夏ほどの猛暑には見舞われないので、「いいチョイス！」と感心してもらえるかしれません。
【６】なまった体が心地よくほぐれていく「ヨガ」
「お陰で、低気圧のせいで重かった頭がスッキリした」（20代女性）というように、深い呼吸とゆったりとした動きで心身を活性化してくれるヨガも、女性には好評のようです。家で行うことも可能ですが、外出してクラスに参加したほうがデートっぽくていいでしょう。
【７】のんびりラリーでほどよく心拍数を上げる「卓球」
「お互い体がなまってて、打ち返すので精一杯。そんなグダグダ具合も楽しかった（笑）」（20代女性）というように、遊び感覚で行う卓球なら、運動強度もこの時期にちょうどいいかもしれません。点数を競うのではなく、ラリーの回数を数えて絆を深めたいところです。
【８】ゲーム感覚かと思いきや意外に足腰に効く「ボウリング」
「部屋でゲームするより盛り上がったし、思ったよりいい運動になった」（10代女性）というように、ゲーム対戦に煮詰まってきたら、ボウリングに繰り出すのもいいでしょう。ハイスコアを狙うことに躍起にならずに、和気あいあいと楽しみましょう。
【９】手軽にストレス発散するのにピッタリの「バッティング」
「映画帰りに寄っただけだけど、予想以上にスカッとした！」（20代女性）というように、バッティングセンターに行けば、特別に時間を割かなくても気軽に気分転換ができそうです。パッとしないデートが続いているなら、「すぐそこだから行こう！」と提案してみましょう。
マンネリデートが続くと、ふたりの仲もギクシャクしてきそうです。上手にスポーツを取り入れて、悪天候でも存分にデートを楽しみましょう。（安藤美穂）