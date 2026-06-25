◆米大リーグ メッツ―カブス＝第２試合（２４日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

カブス・今永昇太投手（３２）が、敵地のメッツとのダブルヘッダー第２試合のマウンドに上がった。

味方が４回に３点を奪って逆転してもらっても、その裏にこの日３発目となる本塁打をビエントスに浴びて同点に追いつかれていた今永。それでも５、６回５、６回を無失点に抑えると、最近５試合に４９点も挙げているカブス打線が６回に２点を勝ち越した。

６回１アウトをとったところで降板。５回１／３投げ３本塁打含む４安打４失点。防御率は４・４０となった。

１回は簡単に３者凡退に仕留めたが、２回１死からアルバレスに初球、ボールぎみの直球を左中間に８号にされた。続くワガマンは今永の体の左側をかすめるライナー性の当たりの二塁内野安打になったが、その際に体の右側に折れたバットが飛んできて、一瞬ヒヤリ。そして迎えた８番ユーイングに内角の直球を右中間スタンドに運ばれていた。

２１日本拠でのブルージェイズ戦、２２日敵地でのメッツ戦と予定された先発登板が２試合連続悪天候で中止となっていたため、この日は９日ぶりの登板となる。白星ならば、５月７日レッズ戦以来８試合ぶりとなる。

今永はシーズン最初の８試合に４勝２敗、防御率２・２８と安定していたが、５月１３日ブレーブス戦７回２失点ながら３敗目を喫すると、続く４試合は８失点、７失点、５失点、６失点と自身ワーストの４試合連続５失点以上と苦しんでいた。