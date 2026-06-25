台風7号と8号が日本列島に近づいています。北陸地方への直接の影響は少ない見通しですが、梅雨前線が刺激されることによる大雨に注意が必要です。台風後の天気についても説明します。

台風接近前の雨に注意

台風が接近する前に日本海を低気圧が北東に進み、一方梅雨前線が北上して大雨のおそれがあります。

26日(金)福井県嶺南地方全域と福井県陵北地方・石川県・富山県の山間部では24時間で50〜100mmの雨が予想されています。

梅雨前線の位置によってはより大雨の可能性がありますので注意してください。

27日(土)になると雨は弱まり次第に止む見込みです。

山間部の雨で河川の流量が増える可能性があります。週末にレジャーで川や山に行かれる方は注意してください。

雨が止んでも川は流れが強い状況が続きます。日曜日も注意してください。

台風通過後は晴れるが7月3日頃から梅雨らしい天気

台風通過後は、晴れる所が多いでしょう。

しかし、7月に入ると梅雨前線が北上し3日頃から北陸地方付近に停滞する見込みです。北陸地方も本格的に梅雨が始まりそうです。

同じところで雨が続く恐れもありますので最新の気象状況を確認してください。

新たな防災気象情報「警戒レベル4」で全員避難

気象業務法および水防法の一部改正にともない、新しい防災気象情報の運用が始まっています。

新しい防災気象情報は避難が必要な気象災害を、河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の4種類に整理し、5段階の警戒レベルに応じたわかりやすい構成になりました。

特にポイントになるのは警戒レベル3と4です。



警戒レベル3:高齢者など避難に時間がかかる方が避難

警戒レベル4:危険な場所から全員避難



これらのレベルを聞いたら市町村の指示にしたがって避難をお願いします。警戒レベル5を待つことなく、警戒レベル4までに避難することが必要です。