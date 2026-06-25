◆第５７回選手権大会 群馬県支部予選 ▽決勝 館林ボーイズ６−５藤岡ボーイズ＝延長８回タイブレーク＝（６月１３日・高崎城南球場）

各地で決勝が行われ、群馬県支部は、館林ボーイズが６年ぶりＶ。藤岡ボーイズとの延長８回タイブレークの激闘を６―５のサヨナラで制した。

館林の全メンバー４８人の諦めない思いが一つになると、勝利の女神がほほ笑んだ。藤岡優勢の流れとなった決勝戦。３点を追う６回、清水瑠衣斗（３年）の走者一掃中越え二塁打など５安打を集中させ、打者一巡の猛攻で逆転。７回に追いつかれてのタイブレークで１点を取られたが、２点を奪いサヨナラだ。

「個だと勝てないので、気持ちで負けたらダメ。（６回は）打て打てでした。よくやってくれました」。昨年１２月に就任したばかりの半田忠久監督（４９）の目には熱いものが浮かんだ。

この１か月間、守備練習でも強気に攻めて取り組んできた。「試合での守りも攻めましたし、打席も強い気持ちで入りました」と長谷川遼主将（３年）。６年ぶりのＶをつかみ「準決勝も厳しい試合を勝てたし、全力で楽しめました。全国では、自分たちのいい雰囲気をほかのチームに見せたいです」と大舞台を見据えた。

［藤岡］序盤からコツコツと加点して流れをつかんだかに見えたが、終盤に逆襲されて惜しくも全国切符を逃した。「持っている力は出し切った。この負けを成長につなげてくれると思います」と隅田川睦紘監督（４６）。関東大会へ向けて「全員で戦いたい」と切り替えていた。

◇表彰選手

▽最優秀選手賞 清水瑠衣斗（館林）

▽打撃賞 後藤陽希（館林）

▽敢闘賞 蒔田悠剛（藤岡）