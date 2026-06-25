◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第３戦 スコットランド０―３ブラジル（２４日、マイアミ競技場）

唯一Ｗ杯全大会に出場しているブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）と対戦した。右足を痛めていたブラジル代表のレジェンド、ＦＷネイマールが後半途中から今大会初出場した。

後半３１分、ＦＷクニャに代わってピッチに立つと、スタジアムは大歓声に包まれた。投入直後のコーナーキックではキッカーも務めた。ネイマールは２年８か月ぶりの代表戦出場となる。

ブラジルメディア「Ｒ７」はアンチェロッティ監督がネイマールの復帰に笑顔を見せたと報じた。指揮官は「良い試合ができた。ハイチ戦で見せたプレーを再現することが目標だったし、その点で満足している。ネイマールが試合に入ったことなど、多くのポジティブな要素があった。彼は我々の助けになってくれる。何よりもチーム全体としてのパフォーマンスが素晴らしかった」とコメントした。

また２ゴールを決め、エムバペ（フランス）、ハーランド（ノルウェー）と並んで４得点で得点ランク２位に浮上したＦＷビニシウスのプレーには「非常に力強い」と端的にほめたたえた。