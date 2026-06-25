ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 地震による停電84戸 岩手県二戸郡で 午前10時時点【青森で… 地震による停電84戸 岩手県二戸郡で 午前10時時点【青森で最大震度6強の地震】 地震による停電84戸 岩手県二戸郡で 午前10時時点【青森で最大震度6強の地震】 2026年6月25日 10時13分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 青森県で最大震度6強を観測した地震の影響について、東北電力管内では午前10時時点で、岩手県・二戸郡で84戸が引き続き停電しているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 神奈川, 上田, リハビリ, 沖縄, 住宅, 思いやり, 明治大学, 在宅医療, 法要, 訪問介護