◇MLB ドジャース-ツインズ(日本時間25日、ターゲット・フィールド)

この試合、3回のドジャースの攻撃中に、チームを牽引するフレディ・フリーマン選手のチームを思う優しい人柄が表れたシーンがありました。

その姿が見られたのは、2回ウラにパスボールで失点したダルトン・ラッシング選手が守備を終えてベンチへ戻ってきた際のこと。ラッシング選手はこの日、投打二刀流で先発出場した大谷翔平選手とバッテリーを組みましたが、ドジャースが1-0でリードした2回に、サイン間違いとみられるパスボールで同点とされると、その後もABSチャレンジを巡って大谷選手と意見が食い違う場面もありました。

大谷選手も珍しく厳しい表情をみせ、その後も悪い雰囲気の中、さらにタイムリーを浴びてしまいます。2点を追加され勝ち越しを許しながらも、なんとかここで食い止め、ベンチへ戻ると、大谷選手は次の打席のために、ラッシング選手への意見を通訳のウィル・アイアトンさんに伝えて準備を始めます。

そしてアイアトンさんがラッシング選手へ伝達。ラッシング選手も一点を見つめ、表情は硬いまま聞いていました。するとフリーマン選手も次の打席を控えるなか、ラッシング選手の隣に座り、手振りを交えて諭すように語りかけました。優しい表情のフリーマン選手に対し、ラッシング選手は心を落ち着かせたのか、起きた出来事を努めて整理するようにうなずく姿がありました。