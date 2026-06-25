神戸市中央区のマンション一室で２０日、大型冷凍庫から元住人の男性の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された元妻の無職望月亜紀容疑者（５０）が男性の死後、転居してからも部屋の家賃を支払い続けていたことが、兵庫県警への取材でわかった。

県警は、事件の発覚を免れようとしていたとみて調べる。

事件は、今月２０日に「異臭がする」との通報を受けた警察官が遺体を見つけて発覚した。望月容疑者は２０１２年頃〜今月２０日、西口豊さん（１９６９年生まれ）の遺体を冷凍庫に入れて放置したとして、２３日に逮捕された。

望月容疑者は０２年７月頃からこの部屋を借り、西口さんと暮らしており、戸籍上は１２年１２月に離婚していた。県警の調べに、「１２年頃、遺体を切断し、冷凍した」とも供述している。

望月容疑者は転居する一方で、部屋の賃貸契約を継続。現在まで家賃を振り込んでいた。「転居後も部屋に出入りしていた」と話しており、テレビや家具、布団などは部屋に残していた。

昨年頃までは部屋の電気代も支払っていた、と県警に説明している。現在は部屋の電気の供給は止められており、県警は、冷凍庫の電源が切れて遺体の腐敗が進んだとみている。

死体遺棄罪の公訴時効は３年。県警は、妻だった望月容疑者に死亡した西口さんの埋葬義務があり、遺体を埋葬せずに放置していることで遺棄行為が継続しているとし、時効は成立していないと判断した。