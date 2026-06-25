トイ・ストーリー×ZOZOTOWN限定コレクション登場！映画公開記念アイテムをチェック

世界中で愛され続ける「トイ・ストーリー」の世界観を楽しめるZOZOTOWN限定コレクション「『TOY STORY』COLLECTION」が登場します。最新映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念した今回のコレクションでは、限定デザインのTシャツやストレージBOXなど、ファン心をくすぐるアイテムがラインナップ。普段使いしやすいデザインも魅力で、大人の女性にもおすすめです。映画の世界観をファッションに取り入れながら楽しめる注目コレクションをご紹介します。

映画の世界観を楽しめる限定アイテム

今回の「『TOY STORY』COLLECTION」では、『トイ・ストーリー5』に登場するキャラクターたちを集めた特別なアートを使用したアイテムが登場します。

抽選販売となるのは、「【トイ・ストーリー5】大集合Tシャツ（WHITE）」と「【トイ・ストーリー5】テック・トリオデザインTシャツ（WHITE）」の2型で、価格はいずれも5,555円。

各555点限定という特別感も魅力です。

さらに、「【トイ・ストーリー5】ストレージBOX」は2,420円で展開。お気に入りの小物や雑貨を収納できる実用性も兼ね備えたアイテムです。

Tシャツのボディには、1980年代のアメリカ製Tシャツを思わせるラフな風合いを再現したハイブリッド・ヘリテージTシャツを採用。ヴィンテージ感のある着こなしを楽しめます。

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普段使いしやすい受注販売アイテム

受注販売アイテムには、さりげなくキャラクターの魅力を楽しめるデザインが揃います。

「【トイ・ストーリー】のぞき見Tシャツ」は4,400円。遊び心のあるデザインで、カジュアルコーデの主役になってくれそうです。

また、「【トイ・ストーリー】ラフスケッチTシャツ」は各5,720円で展開。「ウッディとスリンキー」ver.、「バズとレックス」ver.、「ジェシー」ver.、「バズ・ライトイヤー」ver.の4種類がラインナップされています。

ラフスケッチならではの柔らかなタッチとキャラクターをイメージしたフレーズが組み合わされ、大人でも取り入れやすいデザインに仕上がっています。

トイ・ストーリーが好きな方はもちろん、キャラクターファッションをさりげなく楽しみたい方にもおすすめです。

なお、抽選受付期間および受注販売期間は2026年6月29日（月）正午から2026年8月3日（月）正午まで。お届けは2026年9月中旬から10月中旬頃を予定しています。

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

※抽選結果については、2026年8月5日（水）頃に応募者へメールにてご連絡いたします。

※アイテムごとにお届け時期が異なります。詳しくは各商品ページをご確認ください。

SNSキャンペーンも見逃せない

コレクション発売を記念して、ZOZOTOWN公式Xではプレゼントキャンペーンも開催されます。

ZOZOTOWN公式X（@zozojp）をフォローし、対象投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「【トイ・ストーリー5】ストレージBOX」をプレゼント。

アイテム購入とあわせて応募すれば、さらにコレクションを楽しめそうです♪

応募方法を含むキャンペーンの詳細および注意事項は、6月29日（月）18:00以降にZOZOTOWN公式X（@zozojp）をご確認ください。

©Disney/Pixar MR. POTATO HEAD & MRS. POTATO Head are trademarks of Hasbro used with permission.

©Hasbro. All Rights Reserved. ©Just Play, LLC

まとめ

最新映画『トイ・ストーリー5』の公開をさらに盛り上げるZOZOTOWN限定コレクションは、ファンにはたまらない特別なラインナップが魅力です。

限定555点の抽選販売アイテムから普段使いしやすい受注販売Tシャツまで幅広く揃い、自分用にもギフトにもぴったり♡

映画の感動やワクワク感を身近に感じられるアイテムを、この機会にぜひチェックしてみてください。