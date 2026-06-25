ダイハツとの協業で生まれた軽商用バンの実力派

トヨタは2026年6月4日、軽商用車「ピクシスバン」ガソリン車の一部改良を実施し、同日より発売しました。

ピクシスバンは、ダイハツの軽商用バン「ハイゼットカーゴ」のOEM供給を受け、2011年に誕生したモデルです。現行モデルは通算2代目にあたり、ベース車と同様に2021年12月にフルモデルチェンジを実施しました。

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ダイハツの設計思想「DNGA（Daihatsu New Global Architecture）」を採り入れた新開発プラットフォームを採用し、軽商用車として初めてCVTを搭載。予防安全機能「スマートアシスト」も装備し、走行性能や安全性、燃費、静粛性といった基本性能を大幅に向上させています。

また、車体形状をよりスクエアに、床面をフラットにすることで荷室効率も高めており、働くクルマとしての実用性を徹底的に追求したモデルです。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mm。パワートレインは660cc直列3気筒の自然吸気エンジンとターボエンジンをラインアップし、駆動方式は2WDと4WDを設定しています。

さらに2026年2月には「デラックス」グレードにBEV（バッテリーEV）モデルも追加されており、多様なニーズに応えるラインナップを整える一台です。

今回の一部改良では、ガソリン車の全グレードに標準装備されている予防安全機能「スマートアシスト」において、交差点での検知範囲が拡張されました。

新たに検知対象に加わったのは、前方を走行する自転車運転者、交差点右折時に直進してくる対向車、そして右左折時に対向方向から横断してくる歩行者の3つです。

交差点は交通事故が発生しやすい場面のひとつであり、これらの対象を新たにカバーすることで、日常的なさまざまなシーンでのリスクを低減します。

軽商用車として業務や日常の移動で頻繁に使用されるピクシスバンにとって、こうした安全機能の充実は非常に意義深いといえるでしょう。

安全性の強化に加え、装備面でも使い勝手を高める改良が施されています。

今回の改良では、「クルーズターボ」および「クルーズ」のCVT仕様に、これまでオプションのLEDパックでのみ選択できた照明装備が標準化されました。

具体的には、LEDヘッドランプ（ロー/ハイビーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ・オートライト付）、LEDフォグランプ（メッキベゼル付）、ADB（アダプティブドライビングビーム）、サイドビューランプ、LEDルームランプ（フロント）が標準装備となります。

なかでもADBは、対向車や先行車の状況に応じてハイビームの照射範囲を自動で調整し、眩しさを与えることなく前方を明るく照らす機能です。夜間や悪天候時の視認性が大きく向上するため、早朝や夜間に業務で使用する機会の多い商用車ユーザーにとって、特に恩恵の大きい装備といえます。

オプションとして別途追加する必要がなくなることで、装備選択の手間が省けるうえ、コスト面でもメリットがあるでしょう。

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一部改良を受けたピクシスバン（ガソリン車）の車両価格（消費税込）は、115万5000円から179万3000円です。

軽商用車としての高い積載効率と取り回しのよさに加え、今回の改良でさらに安全性と装備の充実が図られたピクシスバン。

小規模事業者から個人ユーザーまで、幅広い層の日常業務を力強くサポートする一台として、今後も根強い支持を集めていくことでしょう。