ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２３日（日本時間２４日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｌ組でイングランドとガーナはスコアレスドローだった。

イングランドは終始優勢に試合を進めたが、エースのケーンが決定機を逃すなど、最後まで相手ゴールを割れなかった。ガーナは再三のピンチをしのぎ、２試合連続無失点で踏ん張った。１９７８年大会アルゼンチン代表優勝メンバーで元東京Ｖ監督のオズワルド・アルディレスさんが試合を振り返る。

イングランド０―０ガーナ

イングランドにとって難しい試合だった。ガーナは非常に組織的に守り、終始狙っていたカウンターは鋭かった。４月に就任したばかりのケイロス監督は、自らが名将であることを証明してみせた。

イングランドは１戦目で４得点を挙げ、この日も十分に好機を作った。途中出場した選手もよく動き、圧倒的にボールを支配しながら無得点に終わり、ストレスがたまっただろう。終盤のケーンの決定機は決めたかった。

中盤で創造性を欠いたのは、中央のライスとアンダーソンが少々守備的にプレーしすぎたことが要因だ。昨年９月に代表デビューしたアンダーソンはビッグクラブが注目する逸材だが、この日は攻撃面でやや精彩を欠いた。こういう展開でこそカギとなるセットプレーの質も低かったと言わざるを得ない。

１次リーグを１位通過するために、次のパナマ戦はできるだけ多くゴールを奪って勝つことが重要で、ケーンやベリンガム、アンダーソンらの奮起が求められる。ガーナにも首位通過のチャンスがあるが、クロアチア相手でミッションはより難しい。（１９７８年大会アルゼンチン代表優勝メンバー、元東京Ｖ監督）