TBS系「ラヴィット!」（月〜金曜午前8時）は25日、この日午前7時30分に岩手県沖で発生した最大震度6強の地震に関する報道に対応するため、休止となった。

番組は、地震発生後、直前まで地震に関する情報を速報していた「THE TIME,」からの流れを、引き継いだ。通常スタートの午前8時になると、「THE TIME,」の江藤愛アナウンサーが「時刻は午前8時になりました。『ラヴィット!』の時間ですが引き続き地震の情報をお伝えしていきます」と報告し、その後も地震に関するニュースを続けた。

番組表はしばらく、「ラヴィット!」のままだったが、ほどなくして「報道特別番組」に変わった。

SNSでは当初、「このままだと9時まで地震情報やるのかラヴィット放送休止か」「今日はないかな」「ラヴィットやらずに地震のニュースってことは大丈夫じゃないんかなと思ってしまう……規模大きかったから心配や」などの書き込みが寄せられていた。番組表の表示が報道特番に変わったことで、「ラヴィットが飛んだ」「こういう状況だから地震報道優先は当然だと思う」「ラヴィットないことからわかる地震のやばさ」「天災の報道は最優先であるべきだけど、木曜ラヴィット飛んだの悲しいな」「ラヴィットのない朝なんて」など、さまざまなコメントが寄せられた。