YouTube登録者数68万人を誇る歌手なすおが25日までにインスタグラムを更新。救急搬送されていたことを明かした。

なすおはSNS更新と動画投稿が滞っていたことについて切り出し「6／15の夜、突然心拍数が上がって動けなくなり、救急搬送されてしまいました」と事情を説明。「大阪と東京のワンマンライブが終わって、その日も直前までとても元気で事務所のみんなとも笑っていたのに、急に周りの声が聞こえにくくなり、苦しいなと思った時にはもう動けなくなっていました。救急車には事務所の社長が一緒に乗ってくれて、最後まで見守ってくれました」と振り返った。

現在は実家で療養しているとのこと。「その後もたくさん検査をしてもらって、身体の異常や数値 緊急性のある病気の可能性等はないとの診断結果を今日聞いて、少しだけホッとしています。ただ、心がちょっと疲れちゃってたみたいで、何もしてなくても動悸で動けなくなったり、不安の波が続いてます」と現状を報告した。

「症状が出てから1週間、元気な時間はちゃんと増えてるし、昨日より今日のほうが確実に笑えてます」となすお。ライブ復帰への意欲を示し、「不安にさせちゃう話ばっかりになったかもだけど、私はちゃんと、大丈夫に向かってます」と強調した。