北中米Ｗ杯１次リーグＣ組最終戦で、モロッコはハイチ戦（米国・アトランタ）に４―２と逆転勝ちし突破を決めた。

モロッコはまさかの先制を許す。今大会２試合ノーゴールで未勝利のハイチに対して前半１０分、オウンゴールで先制を許す。

しかし、モロッコもすかさず反撃。同３９分に主将のＤＦアシュラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）が、相手ＧＫのこぼれ球を左足で押し込んで追いついた。

ところが、この日のハイチは勢いが違う。同４３分、ＦＷウィルソン・イシドール（サンダーランド）が右サイドから豪快なミドル弾をズドン。再びリードされる展開に。

だが、前回４位だけにこのままでは終われないモロッコは意地を見せる。失点直後の同アディショナルタイム、ＭＦイスマエル・サイバリ（ＰＳＶアイントホーフェン）が右サイドのハキミからパスを受け、見事に右足でネットを揺らして再び追いついた。

一進一退の攻防となったが、モロッコは後半３３分にＦＷスフィアン・ラヒミ（アルアイン）、同４４分にＭＦジェシム・ヤシン（ストラスブール）と決め、地力の違いを見せて勝ち切った。