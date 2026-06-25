内野聖陽・KEY TO LIT井上瑞稀ら実写化ドラマ「犯罪者」追加キャスト4人解禁
【モデルプレス＝2026/06/25】俳優の高橋一生、水上恒司、斎藤工がW主演を務めるPrime Original新ドラマシリーズ『犯罪者』（7月17日より世界独占配信）より追加キャスト4人が解禁された。
【写真】25歳STARTOジュニアら、ミュージカルでの扮装ビジュアル
本作は、白昼の駅前広場で4人が刺殺される通り魔事件が発生したところから物語が始まる。犯人は事件直後、薬物中毒が原因で死亡した姿で発見される。ただひとり助かった青年・修司（水上恒司）は、搬送先の病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と、謎の警告をされる。病院を抜け出して自分のアパートに戻った修司は、そこで謎の暗殺者に再び襲撃されるが、間一髪のところで、事件の捜査に来ていた刑事の相馬（高橋）に助けられる。相馬は友人のフリーライター・鑓水（斎藤工）に修司を匿うよう依頼するのだった。なぜ修司は再び狙われたのか？そして10日間生き延びたら助かる理由とは？息が全く合わないながらも、通り魔事件の真相を調べはじめる3人。するとその事件の裏には企業による隠蔽、政界との癒着、そしてある奇病の存在という、幾重にも絡み合った謎の先に待ち受ける衝撃の真相が待ち受けていた。そして一発逆転をかけた命懸けの戦いが、息もつかせぬスリリングな展開で描かれていく。
今回、産廃業者からホテルまで、社会の断面を象徴する役どころを担う4人のキャストが解禁された。事件の深層に関わる重要人物の真崎省吾を演じるのは、ドラマ『JIN-仁-』（TBS）や『きのう何食べた？』（テレビ東京）、映画『八犬伝』（2024）など数々の話題作に出演し、日本を代表する実力派俳優として高い評価を得る内野聖陽。確かな演技力と圧倒的な存在感で幅広い役柄を演じ分け、長年にわたり第一線で活躍を続けてきた。本作では、事件の核心に深く関わる産廃業者の社長・真崎を重厚な存在感で体現し、物語に大きな緊張感と説得力をもたらす。
さらに真崎の高校の同級生・杉田勝男役には、『きのう何食べた？』や『地面師たち』（Netflix／2024）、映画『ゴールデンカムイ』（2024・2026）などの話題作でも確かな演技力を発揮し、個性的な存在感で多くの作品に出演し、俳優・ミュージシャン・文筆家として幅広く活躍するマキタスポーツ。本作では真崎の過去を知る人物として、物語に新たな奥行きを与える。ホテルの客室係の青年・末沢瞬を演じるのは、STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアグループ・KEY TO LITのメンバーとして活動する井上瑞稀。映画『弱虫ペダル』（2020）や主演映画『おとななじみ』（2023）などで透明感ある演技を披露し、舞台やドラマでも幅広く活躍。本作では社会的弱者の視点から事件に関わる役どころを熱演。ホテルのフロント係・小川奈津を演じるのは、ドラマ「ひらやすみ」（NHK／2025）で注目を集め、映画『おとなになりたくなれますように』（2026）や舞台「わたしの書、頁を図る」などにも出演する光嶌なづな。自然体の演技で話題を呼ぶ若手俳優が、本作ではホテルという舞台で事件関係者と接点を持つ重要な役割を果たす。
原作は『相棒』シリーズや『TRICK2』（テレビ朝日／2002）などの人気テレビドラマの脚本を手がける太田愛氏の小説『犯罪者』（角川文庫）。その緻密なリサーチと緊迫感ある筆致でクライムサスペンスとして高い評価を受け、“映像化困難”と言われ続けてきた衝撃作を、『トイレのピエタ』（2025）で長編劇映画デビューを果たし、『エゴイスト』（2022）で繊細な心の機微をリアリティある美しい映像で描き国内外で高い評価を受けた松永大司監督が、満を持して実写化。さらに脚本を手がけるのは、『相棒』シリーズや『科捜研の女』シリーズをはじめ、多くのドラマや劇場版『名探偵コナン』シリーズを担当してきた櫻井武晴氏。『名探偵コナン 黒鉄の魚影』（2023）ではシリーズ初の興行収入100億円突破を記録するなど、その手腕が広く支持されている。（modelpress編集部）
この作品で演じた真崎省吾という人物。とてもこの作品の肝腎なところを担う役。監督の松
永大司さんには、「非常に‶重力″を持った役。内野さんならできる」と言われ、燃える役者魂と果たして期待に応えられるかの不安感の中に居た。しかし、現場はなんといい香り。松永氏は、役者から出てくる演技を楽しみながら、始終笑顔を絶やさずに、確実に自分のビジョンに持って行く。お見事というほかなかった。そして、僕自身は、彼に要求されることが、楽しくて幸せでならなかった。要求が高くなるほど僕はうれしくなり、もう現場に来ることが、喜びであり、ある意味、僕の人生を救ってくれたと言ってもいいくらい。そうやって、入念に作り上げるから、スタッフさんたちの心意気も自ずと爆上がり状態…のように僕には感じた。松永氏とのタッグは初めてだが、氏のような方が作るエンタメ作品が成功を収めることを秘かに、そして、心から切に願っています。
あと10日…10日生き延びれば助かる──。白昼の駅前広場で起きた通り魔事件の被害者・繁藤修司は、搬送先の病院に現れた見ず知らずの男から戦慄の宣告を受ける。フルフェイスのヘルメットを被った犯人は4人を刺殺し、修司と格闘した末に逃走、屋上で薬物中毒死を遂げたはずだった。この事件を追う刑事・相馬亮介（高橋一生）は、警察を頑なに拒む修司の背後に、拭いきれない違和感を抱き始める。ほどなくして、修司の目前に音もなく迫る黒い影。間一髪で彼を救った相馬は、元テレビマン・鑓水七雄（斎藤工）を頼り、見えない敵へと挑む。犯人死亡後もなぜ、修司は執拗に命を狙われるのか。そして一体何者なのか。通り魔という仮面の裏側で、蠢き出した巨大な陰謀。気がつけば3人は、この社会の深淵に口を開けた、決して触れてはならない暗部へと足を踏み入れていた―。
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◆高橋一生・水上恒司・斎藤工W主演ドラマ「犯罪者」
本作は、白昼の駅前広場で4人が刺殺される通り魔事件が発生したところから物語が始まる。犯人は事件直後、薬物中毒が原因で死亡した姿で発見される。ただひとり助かった青年・修司（水上恒司）は、搬送先の病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と、謎の警告をされる。病院を抜け出して自分のアパートに戻った修司は、そこで謎の暗殺者に再び襲撃されるが、間一髪のところで、事件の捜査に来ていた刑事の相馬（高橋）に助けられる。相馬は友人のフリーライター・鑓水（斎藤工）に修司を匿うよう依頼するのだった。なぜ修司は再び狙われたのか？そして10日間生き延びたら助かる理由とは？息が全く合わないながらも、通り魔事件の真相を調べはじめる3人。するとその事件の裏には企業による隠蔽、政界との癒着、そしてある奇病の存在という、幾重にも絡み合った謎の先に待ち受ける衝撃の真相が待ち受けていた。そして一発逆転をかけた命懸けの戦いが、息もつかせぬスリリングな展開で描かれていく。
◆ドラマ「犯罪者」追加キャスト解禁
今回、産廃業者からホテルまで、社会の断面を象徴する役どころを担う4人のキャストが解禁された。事件の深層に関わる重要人物の真崎省吾を演じるのは、ドラマ『JIN-仁-』（TBS）や『きのう何食べた？』（テレビ東京）、映画『八犬伝』（2024）など数々の話題作に出演し、日本を代表する実力派俳優として高い評価を得る内野聖陽。確かな演技力と圧倒的な存在感で幅広い役柄を演じ分け、長年にわたり第一線で活躍を続けてきた。本作では、事件の核心に深く関わる産廃業者の社長・真崎を重厚な存在感で体現し、物語に大きな緊張感と説得力をもたらす。
さらに真崎の高校の同級生・杉田勝男役には、『きのう何食べた？』や『地面師たち』（Netflix／2024）、映画『ゴールデンカムイ』（2024・2026）などの話題作でも確かな演技力を発揮し、個性的な存在感で多くの作品に出演し、俳優・ミュージシャン・文筆家として幅広く活躍するマキタスポーツ。本作では真崎の過去を知る人物として、物語に新たな奥行きを与える。ホテルの客室係の青年・末沢瞬を演じるのは、STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニアグループ・KEY TO LITのメンバーとして活動する井上瑞稀。映画『弱虫ペダル』（2020）や主演映画『おとななじみ』（2023）などで透明感ある演技を披露し、舞台やドラマでも幅広く活躍。本作では社会的弱者の視点から事件に関わる役どころを熱演。ホテルのフロント係・小川奈津を演じるのは、ドラマ「ひらやすみ」（NHK／2025）で注目を集め、映画『おとなになりたくなれますように』（2026）や舞台「わたしの書、頁を図る」などにも出演する光嶌なづな。自然体の演技で話題を呼ぶ若手俳優が、本作ではホテルという舞台で事件関係者と接点を持つ重要な役割を果たす。
◆小説「犯罪者」実写映画化
原作は『相棒』シリーズや『TRICK2』（テレビ朝日／2002）などの人気テレビドラマの脚本を手がける太田愛氏の小説『犯罪者』（角川文庫）。その緻密なリサーチと緊迫感ある筆致でクライムサスペンスとして高い評価を受け、“映像化困難”と言われ続けてきた衝撃作を、『トイレのピエタ』（2025）で長編劇映画デビューを果たし、『エゴイスト』（2022）で繊細な心の機微をリアリティある美しい映像で描き国内外で高い評価を受けた松永大司監督が、満を持して実写化。さらに脚本を手がけるのは、『相棒』シリーズや『科捜研の女』シリーズをはじめ、多くのドラマや劇場版『名探偵コナン』シリーズを担当してきた櫻井武晴氏。『名探偵コナン 黒鉄の魚影』（2023）ではシリーズ初の興行収入100億円突破を記録するなど、その手腕が広く支持されている。（modelpress編集部）
◆内野聖陽（真崎省吾役）コメント
この作品で演じた真崎省吾という人物。とてもこの作品の肝腎なところを担う役。監督の松
永大司さんには、「非常に‶重力″を持った役。内野さんならできる」と言われ、燃える役者魂と果たして期待に応えられるかの不安感の中に居た。しかし、現場はなんといい香り。松永氏は、役者から出てくる演技を楽しみながら、始終笑顔を絶やさずに、確実に自分のビジョンに持って行く。お見事というほかなかった。そして、僕自身は、彼に要求されることが、楽しくて幸せでならなかった。要求が高くなるほど僕はうれしくなり、もう現場に来ることが、喜びであり、ある意味、僕の人生を救ってくれたと言ってもいいくらい。そうやって、入念に作り上げるから、スタッフさんたちの心意気も自ずと爆上がり状態…のように僕には感じた。松永氏とのタッグは初めてだが、氏のような方が作るエンタメ作品が成功を収めることを秘かに、そして、心から切に願っています。
◆「犯罪者」ストーリー
あと10日…10日生き延びれば助かる──。白昼の駅前広場で起きた通り魔事件の被害者・繁藤修司は、搬送先の病院に現れた見ず知らずの男から戦慄の宣告を受ける。フルフェイスのヘルメットを被った犯人は4人を刺殺し、修司と格闘した末に逃走、屋上で薬物中毒死を遂げたはずだった。この事件を追う刑事・相馬亮介（高橋一生）は、警察を頑なに拒む修司の背後に、拭いきれない違和感を抱き始める。ほどなくして、修司の目前に音もなく迫る黒い影。間一髪で彼を救った相馬は、元テレビマン・鑓水七雄（斎藤工）を頼り、見えない敵へと挑む。犯人死亡後もなぜ、修司は執拗に命を狙われるのか。そして一体何者なのか。通り魔という仮面の裏側で、蠢き出した巨大な陰謀。気がつけば3人は、この社会の深淵に口を開けた、決して触れてはならない暗部へと足を踏み入れていた―。
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